METEO - GRANDINE più grande di palle da BASEBALL si abbatte sulla città, distruggendo tutto; il video di quanto avvenuto nel TEXAS

Meteo Italia in miglioramento, ma con locali disturbi

Meteo – Prima di affrontare nel dettaglio la notizia di cronaca meteo riguardante il Texas, facciamo una rapida panoramica delle condizioni meteorologiche anche in Italia. Dopo il transito dell’intensa perturbazione giunta ieri al Nord, le condizioni meteo risultano decisamente più stabili in questo inizio di giornata; ampie sono le schiarite che interessano le regioni settentrionali, le due Isole Maggiori e gran parte del Sud. Non ovunque, tuttavia, splende il sole; una residua copertura nuvolosa rende i cieli grigi tra Lazio, Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna, ma senza fenomeni associati. Nel corso della prossima settimana bel tempo mediamente su gran parte dell’Italia, salvo acquazzoni a ciclo diurno a ridosso dei settori montuosi.

Fenomeni meteorologici estremi nel mondo

Meteo – Mentre in Italia le condizioni meteorologiche volgono verso una generale stabilità, dopo il maltempo che ha interessato il Nord nella serata di ieri, nel resto del mondo non mancano episodi meteorologici estremi, nell’ultimo periodo decisamente frequenti. Nella giornata di venerdì vi abbiamo parlato del Ciclone Tropicale “Amphan”, mentre in quella di ieri di un raro tornado che ha interessato Sumatra, provocando purtroppo anche due vittime e la distruzione di numerosi villaggi. Oggi vi parleremo dell’eccezionale grandinata che si è abbattuta nel Texas, dove i chicchi di grandine hanno superato i 10 cm di diametro.

La grandine, come si forma?

Meteo – prima di entrare nel vivo dell’accaduto ricordiamo brevemente il processo di formazione della grandine, presente di grossa taglia soprattutto nelle supercelle. La grandine è un caso particolare di crescita delle particelle di ghiaccio attraverso il riming, ovvero un processo che prevede la raccolta di goccioline di acqua super raffreddata, forma liquida seppur a temperatura negativa, sulla superficie del cristallo di ghiaccio, le quali tendono a congelarsi a contatto, facendo aumentare le dimensioni iniziali della particella di ghiaccio. In particolare, i chicchi di grandine si formano quando particelle di graupel ( anche detto soft hail o snow pellets), o grandi gocce di pioggia congelate crescono, accumulando goccioline d’acqua sopraffusa. Da alcuni studi è emerso come il graupel , presente nei forti temporali, funga da “embrione” per la formazione della grandine. Un aspetto importante per la crescita della grandine è il calore latente, rilasciato durante la fase di congelamento dell’acqua, attraverso il quale può avvenire una crescita umida o secca del chicco di grandine. In casi di elevati updraft, correnti ascendenti, è più facile avere grandine di grosse dimensioni.