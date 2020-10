METEO – Grave MAREGGIATA TRAVOLGE il litorale di Ostia: ONDE ALTE fino a 2 METRI, ci sono DANNI, i dettagli

Violenti nubifragi sul versante tirrenico, danni e disagi ad Avellino in mattinata

Una forte ondata di maltempo sta nuovamente interessando l’Italia e ha portato i suoi maggiori effetti soprattutto nella prima parte della giornata odierna, con acquazzoni, nubifragi e violenti temporali che hanno colpito soprattutto le zone più occidentali della nostra Penisola, nonché le regioni tirreniche e la Sardegna. Tra le regioni più coinvolte troviamo dunque la Campania, con disagi e allagamenti segnalati soprattutto sull’Irpinia. Attualmente queste zone stanno osservando una pausa dalle precipitazioni, in un contesto di cieli comunque piuttosto disturbati dal transito della nuvolosità.

Anche una tromba d’aria in Sardegna ieri

L’instabilità però, oltre a presentare i suoi tratti più estremi da un punto di vista delle “semplici” piogge e dei temporali, ha favorito la formazione di una tromba d’aria nel pomeriggio di ieri ad Alghero, in Sardegna. Tale nube vorticosa ha ovviamente portato ingenti danni non solo a causa dello scoperchiamento dei tetti di alcune abitazioni, ma anche dell’abbattimento di diversi alberi e dei pali della corrente elettrica. Tuttavia, anche in Sardegna se non eccezioni estremamente localizzate, il tempo appare in generale miglioramento seppur in un contesto di cieli sempre prettamente nuvolosi.

Maltempo sferza le regioni tirreniche dove porta anche intense mareggiate

Nel mirino del maltempo vanno soprattutto i settori tirrenici che nell’arco di quest’anno e dunque per diversi mesi hanno vissuto condizioni di siccità a tratti anche molto seria. Quest’oggi, oltre a colpire duramente la Campania, l’instabilità ha presentato il suo volto più aggressivo anche nel Lazio, dove diversi sono stati i danni e i disagi soprattutto in Provincia di Frosinone, dove gli accumuli sfiorano anche i 100 millimetri. Tuttavia il nuovo impulso perturbato ha anche determinato un’accelerazione del moto ondoso con intense mareggiate che hanno colpito il litorale e soprattutto quello di Ostia, come vedremo nel prossimo paragrafo.