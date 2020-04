METEO – Gravi INONDAZIONI colpiscono un’area estesa e provocano morti, feriti e dispersi: evacuazioni in corso, ecco quanto accaduto in Iran

Situazione meteorologica piuttosto tranquilla in Italia

La situazione meteorologica degli ultimi giorni si mostra piuttosto tranquilla in Italia dopo che nei passati giorni una rapida ondata di maltempo ha colpito lo stivale portando persino qualche disagio dovuto ad intense grandinate e anche alla formazione di una tromba d’aria. Un promontorio anticiclonico questa volta di matrice africana sta assicurando da qualche giorno oltre che condizioni meteo di generale stabilità, anche temperature piuttosto miti per il periodo: esse infatti, sono in graduale aumento quest’oggi raggiungendo i +26°C in Sardegna e i +24/+25°C localmente sulle regioni settentrionali. Piuttosto mite anche nelle pianure interne centrali.

Una saccatura di maltempo avanza da ovest

Una saccatura di maltempo che da giorni sta interessando i quadranti ovest del Mediterraneo con condizioni di spiccato maltempo accompagnate da frequente attività elettrica e da locali grandinate che hanno colpito la Penisola iberica, si sta lentamente avvicinando verso l’Italia e nelle prossime ore metterà a dura prova la radice dell’Anticiclone africano che sta attualmente portando i suoi effetti sullo stivale. Ciò determinerà un flusso perturbato che colpirà nello specifico caso di domani sabato 18 aprile soprattutto le regioni centrali e su cui abbiamo comunque maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Eventi meteorologici estremi nel mondo

Come consuetudine in questi casi in cui si verificano in Italia condizioni meteo di generale stabilità, seppur precaria in alcune zone grazie all’aumento della copertura nuvolosa, il tutto accompagnato da clima prettamente primaverile e in mancanza dunque di argomenti da commentare o da approfondire dal punto di vista meteorologico nel nostro Paese, varchiamo i confini nazionali e in questo caso anche continentali per andare a commentare quanto di estremo accade nel mondo. Nella giornata odierna ci siamo accinti a commentare condizioni di estremo maltempo in Puttalam, nel corrente editoriale parleremo invece dell’Iran.