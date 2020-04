METEO – GRAVI INONDAZIONI provocano almeno 4 vittime nello YEMEN, il VIDEO

Gravi inondazioni hanno colpito lo Yemen, almeno 4 le vittime

Meteo – Proseguono nel mondo gli eventi estremi; nella giornata odierna vi vogliamo parlare delle gravi inondazioni che hanno interessato nei giorni scorsi la parte meridionale della Penisola Araba. Le violente ed abbondanti precipitazioni, in particolare, si sono accanite sullo stato dello Yemen, provocando gradi inondazioni; il tipo di terreno siccitoso e poco permeabile, infatti, non hanno favorito alle abbondanti piogge di essere ben defluite, determinando allagamenti e purtroppo anche delle vittime. Secondo fonti locali, le inondazioni hanno colpito anche un campo profughi, situato nella regione di Maarib, causando la morte di 4 bambini ed il ferimento di almeno 100 persone. In basso vi proponiamo il video dell’evento, dove sono visibili le gravi inondazioni che hanno coinvolto anche le abitazioni.

Condizioni meteo estreme nel mondo

L’attuale periodo meteorologico appare decisamente dinamico, con eventi meteo spesso estremi nel mondo. Se oggi vi abbiamo parlato delle gravi inondazioni che hanno interessato lo Yemen, nella giornata di ieri vi abbiamo riportato i fatti di cronaca dei danni causati dalle violente raffiche di vento in Puttalam, una città dello Sri Lanka situata nella Provincia Nord-Occidentale,e delle gravi inondazioni che purtroppo hanno provocato delle vittime in Iran. Particolarmente colpita negli ultimi giorni è stata anche l’India, dove un’ intensa grandinata ha interessato le aree comprese tra Jammu e Kashimir, provocando seri danni alle coltivazioni, in special modo agli alberi da frutto. Le autorità competenti, stanno provvedendo per eventuali risarcimenti economici agli agricoltori.

Meteo Italia: situazione stabile, ma con piogge in arrivo

Mentre nel mondo proseguono eventi meteo estremi, sull’Italia ed il bacino del Mediterraneo attualmente la situazione meteorologica appare più tranquilla. Un promontorio anticiclonico, presente sull’Italia, mantiene condizioni meteo mediamente stabili. Tuttavia, l’asse dell’anticiclone è disteso proprio sul Centro-Sud Italia, favorendo l’intrusione di masse d’aria più umide sui settori occidentali italiani. Molte nubi sono presenti sulla Sardegna con locali piogge, mentre nebbie e nubi basse rendono grigi i cieli in questo inizio di giornata sui settori occidentali di Lazio, Toscana e sulla Liguria. Bel tempo prevalente al Sud, medio Adriatico e Val Padana centro-orientale, con temperature massime attese di oltre +25°C. Ad inizio settimana, tuttavia, una fase di maltempo potrebbe raggiungere l’Italia.