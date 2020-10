METEO – Grosse differenze in ITALIA nei prossimi giorni con MALTEMPO in arrivo e CALDO ESTIVO, i dettagli

Meteo Autunno: verso un progressivo peggioramento

Già in queste prime ore della giornata si avvertono i primi segnali di un peggioramento meteo che interesserà gran parte dell’Italia entro il prossimo weekend. Primi giorni di Ottobre con sole e temperature in aumento al sud Italia, maltempo al centro e soprattutto al nord Italia con precipitazioni anche intense. L’Italia risulterà letteralmente spaccata in due nel corso del primo weekend di Ottobre, il tutto sotto l’influenza delle stesse correnti dai quadranti meridionali ma in grado di produrre effetti al suolo piuttosto differenti.

Meteo Italia: correnti meridionali in arrivo

L’arrivo di una vasta e profonda depressione di natura Atlantica sull’Europa occidentale richiamerà correnti dai quadranti meridionali sull’Italia. Queste correnti produrranno effetti al suolo ben differenti tra nord e sud con rispettivamente maltempo autunnale e clima caldo tardo-estivo. Nello specifico, previste piogge di forte intensità su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Toscana e Lombardia, temperature in aumento con valori fino e oltre i 30°c sulla Sicilia, Calabria e Puglia durante la giornata di Sabato 3 Ottobre.

Meteo Ottobre, l’Autunno entrerà nel vivo

Autunno momentaneamente in stand-by in queste ultime ore con assenza totale di precipitazioni tipiche della stagione ma che torneranno già a partire dalle prossime ore. Si tratterà di fenomeni ancora di debole intensità sulla Liguria, solo in nottata le precipitazioni andando intensificandosi al nord Italia. La stagione autunnale iniziata come da calendario con una forte ondata di maltempo nelle ultime giornate procederà nel corso del weekend con forti piogge al nord e buona parte del centro, poi anche al sud con un generale calo delle temperature durante la prossima settimana.