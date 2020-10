METEO – HALLOWEEN, ombre di TEMPESTA echeggiano sull’ITALIA con forti VENTI e TEMPORALI, ecco la tendenza

Nuovo impulso perturbato, altro maltempo in arrivo in Italia nelle prossime ore

Un nuovo impulso perturbato quest’oggi sta determinando rinnovate condizioni di maltempo sullo stivale a partire dalle zone più occidentali dell’Italia e cioè dalla Sardegna fin dalla tarda mattinata o primo pomeriggio, dove l’instabilità ha colpito localmente anche in maniera intensa. Nella seconda parte di questo pomeriggio invece sono subentrate anche le regioni centrali tirreniche, dove i rovesci appaiono sparsi e in alcuni casi molto intensi e a carattere di nubifragio. Nelle prossime ore rimarrà aperto il corridoio atlantico sul Mediterraneo centrale e ciò determinerà un ulteriore estensione del maltempo sulla nostra Penisola, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Autunno no stop sul nostro Paese

L’Autunno sembra veramente non demordere con una sequela di perturbazioni che hanno interessato la nostra Penisola fin dall’equinozio autunnale che quest’anno è avvenuto il 22 settembre. Verrà infatti probabilmente ricordata come la stagione autunnale più dinamica degli ultimi anni sullo stivale, dove si è registrato maltempo incessante e con alcune zone delle regioni nordoccidentali che ad inizio mese misurarono accumuli di pioggia record, soprattutto in Piemonte. Anche questa settimana il quadro sinottico ci delizia con l’ennesimo affondo perturbato dell’autunno, con condizioni di maltempo a tratti spiccato soprattutto sul versante tirrenico.

Per Halloween una tendenza ancora incerta

Stando alle attuali proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo, sembrerebbe che la terza decade del mese di ottobre potesse essere sulla carta quella più stabile tra le due che l’hanno preceduta. Se è vera quest’affermazione, non significa però che l’instabilità non porterà i suoi effetti anche durante la terza decade del mese corrente e perché no anche ad Halloween. La tendenza in questo caso appare ancora fortemente incerta, i modelli fisico-matematici mostrano ragionevolmente le ipotesi più disparate, quindi prenderemo in esame nel prossimo paragrafo l’ultima emissione del centro di calcolo di GFS.