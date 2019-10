METEO: Halloween con piogge sparse, prima di un marcato peggioramento in ITALIA

Tempo instabile con piogge sparse ad iniziare dal Centro Nord

Condizioni meteo nuovamente instabili sull’Italia dopo una intensa ottobrata che nel weekend ha portato tanto sole e clima mite: quest’oggi, mercoledì 30 ottobre, le piogge sono nuovamente protagoniste sulla nostra Penisola, ad iniziare soprattutto dal Centro Nord, come potete vedere dalle immagini radar presenti sul nostro sito. Le precipitazioni non si esauriranno neanche nelle prossime ore, con anzi piogge e acquazzoni che bagneranno anche le regioni meridionali secondo le ultime uscite dei principali modelli meteo. Tempo instabile anche in serata e in nottata con ancora piogge sparse e anche qualche fiocco di neve sulle Alpi orientali, i quali potrebbero spingersi fin verso i 1600-1800 metri.

Notte di Halloween guastata da qualche pioggia specie al Centro Sud

Correnti più fresche e instabili continueranno ad insistere sull’Italia anche per domani, Halloween, con dunque la nostra Penisola che non sarà risparmiata da qualche pioggia sparsa. Come mostrato dai modelli elaborati dal nostro centro di calcolo, sarà in particolare il Centro Sud la zona che più risentirarà di queste condizioni meteo instabili, anche se non mancheranno locali precipitazioni anche sulle regioni settentrionali. Per quello che riguarda le ore serali e notturne, le piogge e gli acquazzoni si concentreranno appunto al Centro Sud Italia, mentre al Nord i fenomeni tenderanno ad esaurirsi seppur con molte nubi sparse a tratti anche basse.

Ponte di Ognissanti a rischio maltempo sull’Italia

Secondo le ultime uscite dei principali modelli meteo, la situazione per questi ultimi giorni di ottobre e poi per l’inizio di novembre è tornata ad essere molto dinamica, con una serie di perturbazioni che raggiungeranno l’Italia portando piogge e acquazzoni. Il flusso atlantico sarà molto attivo nei prossimi giorni, con dunque clima finalmente più autunnale sulla nostra Penisola: sono attese piogge diffuse e temperature generalmente in linea con le medie del periodo. Tale situazione dovrebbe caratterizzare anche il ponte di Ognissanti, come potete vedere dalle carte consultabili nella sezione dedicata sul nostro sito: in particolare una prima vasta perturbazione atlantica potrebbe raggiungere l’Italia proprio il prossimo weekend.