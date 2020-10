METEO – HALLOWEEN STABILE e con BEL TEMPO, ESTATE di SAN MARTINO a seguire per gli inizi di NOVEMBRE, i dettagli

Cavo atlantico in transito, instabilità al nord e in estensione verso sud

Il transito di un cavo atlantico sta determinando un peggioramento evidente delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con piogge e acquazzoni che fin dalle prime ore della nottata odierna hanno interessato le regioni settentrionali: in particolare i fenomeni hanno fatto ingresso sui settori più nordoccidentali, per poi estendersi dapprima sulla Lombardia e successivamente anche sulle regioni nordorientali. Nelle prossime ore il fronte instabile potrebbe investire anche parte del centro e in particolare la Toscana, dove i fenomeni localmente potranno assumere carattere intenso.

Weekend autunnale, ma senza grosse variazioni sul fronte delle temperature

Stando a ciò che mostrano i principali centri di calcolo, il weekend ormai alle porte porterà sull’Italia condizioni meteo tipicamente autunnali, con l’arrivo di piogge e acquazzoni che imperverseranno soprattutto sui settori centro-meridionali tirrenici. Qualche rovescio sarà possibile però anche sul medio versante adriatico, in particolar modo le Marche dove è stata diramata anche un’allerta meteo dal Dipartimento di Protezione Civile e sull’alta Puglia, ma nulla di eccezionale. Le temperature peraltro non subiranno grosse e significative variazioni attestandosi intorno ai valori odierni.

Halloween in compagnia del bel tempo e della stabilità grazie all’Anticiclone afroazzorriano

L’evoluzione post weekend vede un’ondata di forte maltempo investire soprattutto i settori tirrenici nella prima parte della settimana prossima, prima che un nuovo promontorio di Alta pressione questa volta di matrice afroazzorriana si estenda non solo sulla nostra Penisola ma su buona parte del Mediterraneo centro-occidentale. La campana anticiclonica questa volta potrebbe tenerci compagnia a lungo e anche alla festività di Halloween, prevista pertanto tendenzialmente stabile come avevamo già annunciato in editoriali precedenti. Tuttavia, l’evoluzione che cambia è quella successiva ad Halloween, vediamo perché.