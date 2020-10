METEO – HALLOWEEN tra LUCI ed OMBRE, ATTENZIONE all’INSIDIA MALTEMPO, ecco tutti i dettagli

Arriva un peggioramento dai quadranti nordoccidentali

Nonostante sulla nostra Penisola si siano verificate condizioni in prevalenza stabili oggi, la mancanza di un campo di Alta pressione sullo stivale ha comunque determinato e sta determinando qualche eccezione di maltempo: mentre nel pomeriggio esse hanno interessato localmente le zone interne della Calabria, nella prima parte di questa serata piogge e acquazzoni stanno interessando le estreme zone nordoccidentali, ma con intensità tutt’altro che paragonabili a quelle della settimana passata, quando il maltempo mise in ginocchio il nordovest e il Piemonte. Quest’ultime sono solo il preludio di un’ondata di maltempo imminente sull’Italia.

Ottobrata e poi weekend di maltempo

Il peggioramento ormai imminente si consumerà tutto tra la serata odierna e quella di domani mercoledì 7 ottobre. Questo poiché una nuova spinta dell’Anticiclone afroazzorriano dai quadranti sudoccidentali determinerà un allontanamento delle correnti atlantiche verso il settore balcanico, tornando a controllare il Mediterraneo centrale per le giornate di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre con ottobrata a tutti gli effetti. Successivamente però e dunque entro il prossimo weekend, andrebbe profilandosi un nuovo affondo perturbato, con il ritorno del maltempo sull’Italia e delle nevicate sulle Alpi.

Halloween con molte incertezze, proviamo a tracciare una tendenza

Si sa, Halloween ha radici americane ed è per questo che forse la maggior parte delle persone non ne sente l'importanza. Halloween viene infatti festeggiato soprattutto dai bambini, anche se quest'anno si tratterà dell'ennesima festa "strana". Dopo infatti una Pasqua e Pasquetta trascorse in quarantena e un ferragosto passato con restrizioni (seppur più allentate) anche Halloween è destinato ad essere festeggiato praticamente alla stessa maniera, a causa dell'emergenza sanitaria relativa al covid-19. Il meteo almeno porta buone notizie? Sebbene non sia possibile rispondere con certezza a questa domanda, possiamo comunque provare a tracciare una tendenza, premettendo che proprio intorno alla festa di Halloween aleggia la massima incertezza.