METEO – I modelli correggono il tiro, sfuma l’ipotesi MALTEMPO per l’ITALIA?

Ancora piogge e temporali ma evoluzione meteo incerta sul medio periodo

L’anticiclone spinge da ovest versoi il Mediterraneo cercando di imporsi sull’Italia con le sue condizioni meteo stabili e soleggiate. Nella giornata di ieri non sono mancate comunque note d’instabilità con piogge e temporali che hanno interessato il Centro-Nord anche con qualche gradinata. Tra oggi e Sabato deciso miglioramento del tempo dunque sulla nostra Penisola grazie al promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale. Resta invece elevata l’incertezza sull’evoluzione meteo per la prossima settimana con la fase di maltempo che, almeno secondo il modello GFS, andrebbe un po’ ridimensionata. A partire da Domenica l’instabilità dovrebbe comunque tornare ad aumentare sulle regioni del Nord con temporali che dalle Alpi dovrebbero interessare entro fine giornata anche le pianure.

Sole e caldo nel weekend ma attenzione alla giornata di Domenica

Il primo weekend di settembre vedrà un ritorno di condizioni meteo estive con sole prevalente e caldo moderato in Italia, ma senza eccessi. Attenzione però al finire del weekend quando piogge e temporali potrebbero tornare ad affacciarsi specie sulle regioni settentrionali. La giornata di domani, Venerdì 4 settembre, vedrà cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Nord con tempo asciutto. Da segnalare qualche addensamento in più al Sud con locali piogge su Calabria e Sicilia, localmente anche a carattere di temporale. Temperature in aumento con massime comprese tra +28 e +32 gradi. Sole prevalente anche nella giornata di Sabato con clima caldo ma senza eccessi, temperature massime di poco oltre i +30 gradi specie al Centro-Sud. Domenica porterà invece un cambio delle condizioni meteo con temporali in arrivo sulle regioni settentrionali a causa di una vasta saccatura in allungamento verso il Mediterraneo occidentale.

Maltempo in arrivo ma affondo decisamente occidentale, conseguenze

Quello che emerge dagli ultimi aggiornamenti dei modelli è che settembre dovrebbe proseguire senza particolari rimonte dell’anticiclone africano in grado di portare intense ondate di caldo. Il maltempo potrebbe farsi vedere a più riprese con piogge che comunque non riusciranno a colmare il deficit idrico di alcune zone d’Italia. All’inizio della prossima settimana il modello GFS mostra una saccatura depressionaria in allungamento su Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale. Le correnti umide potrebbero quindi portare un peggioramento meteo soprattutto su Nord-Ovest, Sardegna e in parte regioni centrali tirreniche. La traiettoria è stata comunque spostata un po’ più ad ovest e se questo trend continuasse anche nelle prossime corse il maltempo potrebbe essere ridotto veramente all’osso per la nostra Penisola.