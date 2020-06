METEO – I MONSONI continuano a mietere vittime: oltre 100 morti folgorati in India, decine di feriti, tutti i dettagli

Stabilità quasi ovunque in Italia con punte fino a +34/+35°C

L’Alta pressione non molla l’Italia avvolgendola da inizio settimana senza sosta e portando condizioni di prevalente bel tempo sulla nostra Penisola. Tuttavia negli ultimi giorni e precisamente da ieri il flusso atlantico appare maggiormente pronunciato verso il continente europeo, richiamato anche dalla goccia fredda responsabile dei forti temporali avvenuti sull’arco alpino e aree limitrofe tra ieri sera e questa notte, che non hanno mancato di portare persino qualche danno e disagio, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale. Questa situazione porta bel tempo e clima estivo quasi ovunque con picchi fino a +34/+35°C in Sardegna e Calabria. C’è qualche eccezione anche oggi, vediamo dove.

Forte maltempo sull’arco alpino

Lo scorrimento di aria più fresca e umida determinato proprio da un netto sbilanciamento del flusso atlantico verso il continente europeo di cui abbiamo fatto menzione in precedenza, causerà la formazione e il successivo sviluppo di nuovi temporali anche intensi sull’arco alpino. Tali temporali potrebbero successivamente sconfinare presso le zone limitrofe e le pianure adiacenti. Qualche disturbo nuvoloso in più è stato possibile ritrovarlo anche lungo la dorsale appenninica, laddove comunque non ha portato fenomenologia rilevante al suolo. Anche in questi casi comunque le temperature appaiono oltre la media del periodo o al massimo in linea con la stessa.

Fenomeni meteorologici estremi nel mondo

Il forte maltempo che interessa solamente alcune aree del Paese ha già portato qualche danno e disagio nel corso della notte come scritto in precedenza e, momentaneamente, non se ne registrano fortunatamente altri in Italia. Lo stesso però non si può dire per alcune zone del mondo, come ad esempio l’India, dove da ieri insistono violenti temporali e nubifragi forieri di attività elettrica a causa dei monsoni. Dell’argomento ne avevamo già parlato ieri, ma oggi il bilancio si è aggravato in maniera esponenziale, motivo per cui merito un ulteriore approfondimento nel presente editoriale.