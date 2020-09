METEO – I TEMPORALI tornano all’ATTACCO dell’ITALIA, nuova violenta ONDATA di MALTEMPO, ecco quando e dove

Il maltempo torna a sferzare sul nostro Paese

In queste ore il maltempo sta tornando ad interessare il nostro Paese in particolare le aree più settentrionali a causa dell’ingresso di correnti più fresche ed umide di matrice nordatlantica: una saccatura in discesa direttamente dalla Penisola scandinava dove è presente una distesa area depressionaria infatti, si appresta ad affondare sul Mediterraneo occidentale, causando un abbassamento del flusso atlantico anche verso lo stivale. Ciò determina lo sviluppo dei primi temporali al nord con le condizioni meteo sono destinate a peggiorare ulteriormente nella notte ventura.

Bel tempo al centro-sud, qualche temporale in Sicilia

Sul resto del Paese a prevalere sono invece gli effetti portati proprio dal promontorio anticiclonico di matrice afroazzorriana che fino a ieri rivestiva interamente lo stivale. Condizioni di prevalente bel tempo avvolgono infatti le regioni centro-meridionali, eccezion fatta per la Sicilia, dove hanno imperversato nel corso di questo pomeriggio alcuni temporali soprattutto nel catanese, comunque in miglioramento negli ultimi minuti. Tali condizioni di stabilità si rinnoveranno e si protrarranno anche nel corso della serata e della nottata stando ai principali centri di calcolo, mentre al nord si abbatterà la furia dei temporali come scritto in precedenza.

Violenta ondata di maltempo in arrivo in Italia

La saccatura che sta affondando in queste ore sul Mediterraneo occidentale si isolerà a goccia fredda, centrandosi inizialmente ad ovest della Sardegna portando ancora maltempo per la giornata di domani lunedì 7 settembre sulle regioni settentrionali. Non solo: il suo moto ciclonico richiamerà ancora un flusso umido dal Nordafrica gettandolo sulla Sicilia, dove nel corso del pomeriggio saranno nuovamente possibili temporali localizzati, ma sparsi per l’Isola. Tuttavia l’ondata di maltempo non termina qui poiché la goccia fredda traslerà successivamente proprio in direzione della nostra Penisola.