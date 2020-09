METEO – I violenti NUBIFRAGI e le INONDAZIONI mettono in ginocchio il Pakistan: si aggrava il bilancio, almeno 29 i morti e decine i feriti

Maltempo localizzato al centro-sud

Nella giornata odierna le condizioni meteo sono volte ad un peggioramento in alcuni settori delle regioni centro-meridionali, in particolari quelli interni relativi all’Appennino e alle zone interne della Sicilia dove vige per oggi un’allerta meteo diramata dal Dipartimento di Protezione Civile. Qui infatti, soprattutto nelle prime ore della notte ma anche nel corso di questo pomeriggio, si nota da satellite e radar meteorologico alla mano lo sviluppo di temporali termoconvettivi estremamente localizzati. I fenomeni, per quanto isolati, risultano comunque particolarmente intensi, anche se piuttosto rapidi.

Tempo in nitido miglioramento al nord

Al netto di un peggioramento localizzato delle condizioni meteo sulle regioni centro-meridionali (o per meglio dire, in alcuni settori di essi) su quelle settentrionali esse appaiono in nitido miglioramento, con schiarite nitide e rasserenamenti nel corso della serata corrente. L’evoluzione al miglioramento era evidente dal quadro previsionale di ieri e non a caso l’avevamo annunciato in questa sede in un apposito editoriale. Le temperature registrano un lieve incremento su valori comunque decisamente contenuti all’interno della media del periodo o al di sotto.

Violenti nubifragi e inondazioni mettono in ginocchio il Pakistan

L’attività monsonica non accenna a placarsi malgrado la stagione estiva, stagione in cui raggiunge i suoi massimi, stia praticamente decorrendo al termine. Nella giornata di ieri già avevamo parlato di violenti nubifragi che avevano provocato inondazioni in una Provincia pakistana nordoccidentale, quest’oggi torniamo sull’argomento poiché il bilancio relativo ai danni, già pesante 24 ore fa, si è aggravato ulteriormente. In particolare i morti non sarebbero più 16, ma almeno 29 e i feriti a decine. La circolazione stradale è in tilt e si sta facendo il possibile per liberarle anche per favorire soccorsi tempestivi, a quanto si apprende dal sito “geo.tv“.