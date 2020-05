METEO – Il Ciclone Tropicale “Amphan” approda in India e Bangladesh: venti fino a 200km/h e inondazioni: almeno 84 morti

Il maltempo si è spostato al sud nella prima parte di oggi

L’ondata di maltempo che nel corso dei passati giorni si è abbattuta sulla nostra Penisola grazie ad una goccia fredda di origine atlantica in transito sul Mediterraneo centrale e che non ha mancato di apportare danni e disagi in diverse zone del Paese, come ad esempio in Sardegna, in Umbria, ma anche nelle Marche a causa di violenti sistemi temporaleschi anche a carattere grandinigeno, si è ora spostata verso meridione: nel corso di questa mattina abbiamo trovato infatti piogge e temporali sulle zone interne del sud Italia, con fenomeni che solo localmente si sono presentati ancora in maniera intensa. Residui rovesci questo pomeriggio sulla Calabria, a seguire si è verificato un ulteriore miglioramento.

Tempo stabile e asciutto al centro-nord

Le condizioni meteo appaiono invece visibilmente migliori sulle regioni centro-settentrionali, laddove cioè un promontorio anticiclonico di origine questa volta azzorriana sta apportando i suoi primi effetti. I cieli infatti appaiono generalmente sereni o al più poco nuvolosi, con condizioni di tempo asciutto. In questi settori le temperature risultano già in generale e lieve aumento rispetto ai valori freschi registrati durante i passati giorni: la goccia fredda si sta ormai allontanando verso oriente lasciando spazio a tese correnti azzorriane tipiche di quelle che erano le estati e le primavere italiane soprattutto prima del 2000.

Situazione critica in Bangladesh e India, dove ha impattato un ciclone tropicale di categoria 3

In un simile contesto meteorologico così tranquillo in Italia, continuano a manifestarsi episodi meteorologici estremi in giro per il mondo, questa volta è toccato al Bangladesh e all’India: un Ciclone Tropicale chiamato “Amphan” ha impattato la terraferma come Ciclone Tropicale di categoria 3, con venti fino a 200km/h. E’ stata resa necessaria l’evacuazione di milioni di abitanti che risiedevano nelle aree costiere o dell’immediato entroterra indiano e bengalese a causa delle inondazioni provocate dalla struttura tropicale, con l’acqua dell’Oceano che arriva a raggiungere città site a 25 chilometri dall’entroterra, stando a quanto riporta il sito “ilfattoquotidiano.it“.