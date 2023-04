Meteo – Il forte maltempo flagella la Sicilia, frana una strada a Francavilla: traffico deviato, i dettagli

Maltempo sparso sulle regioni centro-meridionali

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano condizioni meteo ancora perturbate sulle regioni centro-meridionali a causa di una circolazione depressionaria alimentata da correnti artiche, con piogge e nevicate a quote anche relativamente basse sparse. Decisamente più stabile appare invece il tempo al nord, dove insistono peraltro schiarite anche piuttosto ampie.

Prossime ore ancora maltempo

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola saranno caratterizzate ancora da maltempo sparso, che riguarderà pertanto alcuni settori (scopri quali) con neve anche a quote relativamente basse sull’Appennino Lazio-Abruzzese. Il tempo sulle regioni settentrionali continuerà ad apparire stabile e asciutto e accompagnato prevalentemente da cieli pressoché sereni. Le temperature appariranno stazionarie quando non in diminuzione rispetto alle precedenti 24 ore.

Forte maltempo flagella la Sicilia

Per quanto sparso e non diffuso il maltempo, ove ha colpito nelle scorse ore, lo ha fatto comunque in maniera intensa, o comunque tale da provocare qualche problema sulla Statale 185 in Sicilia, dove la strada sarebbe franata all’altezza di Francavilla (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI FRANCAVILLA DI SICILIA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO) stando a quanto si apprende dal sito “messinatoday.it” e come approfondiremo nel prossimo paragrafo.

Frana nel messinese, traffico deviato

Stando a quanto si apprende dal sito menzionato nel precedente paragrafo pertanto, una frana a causa molto probabilmente del maltempo avrebbe coinvolto la Strada Statale 185 all’altezza di Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina, provocando disagi alla viabilità. La strada, infatti, collega la parte tirrenica con quella jonica della provincia e il senso di marcia che va da Giardini Naxos a Novara di Sicilia sarebbe stato deviato sulla Strada Provinciale 7 I. Non risultano persone coinvolte e, pertanto, non si registrano fortunatamente vittime e/o feriti legati all’accaduto.

