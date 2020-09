METEO – Il MALTEMPO ATTACCA l’ITALIA, TEMPORALI e GRANDINATE in arrivo nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Stabile al centro-sud grazie all’allontanamento delle correnti atlantiche

Nelle ultime 48 ore le correnti più fresche e instabili di origine nordatlantica responsabili del violento maltempo che ha investito gran parte della nostra Penisola pochi giorni fa, provocando danni ingenti e purtroppo anche perdite di vite umane (a tal proposito un albero caduto in un camping a Marina di Massa ha ucciso due bambine), stanno progressivamente allontanandosi dal nostro Paese, sospinte da un nuovo forcing dell’Alta pressione di matrice afroazzorriana. Ciò ha portato condizioni di generale bel tempo al centro-sud, nonostante le temperature siano comunque ancora relativamente fresche.

Residue correnti di maltempo al nord Italia

Nel loro progressivo allontanamento verso i quadranti nordorientali, persistono residue correnti di maltempo dovute proprio alla perturbazione che ha interessato l’Italia qualche giorno fa. Gli effetti di tali correnti instabili sono piuttosto evidenti fin dalle prime ore di questa mattina con temporali sparsi sulle regioni settentrionali e che nel corso di questo pomeriggio si stanno rinnovando soprattutto lungo le pianure emiliane: quest’ultime sono infatti a bersaglio dei temporali termoconvettivi che nelle passate ore si sono sviluppati lungo l’Appennino Tosco-Emiliano. La Protezione Civile inoltre, aveva diramato un’allerta meteo per alcune città valida per oggi.

Temperature su valori piuttosto freschi

Come accennato in precedenza, la persistenza di residue correnti di maltempo nel nostro Paese, sebbene non portino fenomeni diffusi sullo stivale, continuano però a farsi notare sotto l’aspetto delle temperature. Esse infatti risultano generalmente basse e con molta fatica raggiungono i +30°C con i picchi termici più alti presenti al sud. Temperature che dunque misurano valori generalmente sotto la media del periodo nonostante quest’oggi si sia verificato un primo leggero aumento. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.