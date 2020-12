METEO – Il MALTEMPO colpisce anche il Friuli: NUBIFRAGI e MAREGGIATE, ci sono DANNI e DISAGI, i dettagli

Forte maltempo sferza la nostra Penisola

Le condizioni di violento maltempo continuano ad interessare in maniera quasi incessante l’Italia a causa dell’ennesimo impulso polare di questa settimana, che ha riportato peraltro la neve a quote molto basse e fino a quasi in pianura tra cuneese e alessandrino. Piogge e acquazzoni molto intensi sferzano l’estremo nordest, dove vige la massima allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, ma anche in Toscana dove, come vedremo, non sono stati pochi i disagi.

Forti disagi a Livorno e nel livornese

I violenti nubifragi si sono abbattuti in particolare quest’oggi sulla parte centro-settentrionale della Toscana, anche se nelle prossime ore tali fenomeni inizieranno a scendere verso sud, colpendo le zone nord del Lazio entro la serata odierna. Forti disagi si sono registrati questa mattina a Livorno e nel livornese anche sui tratti autostradali, all’altezza in particolare di Rosignano Marittimo, laddove una forte tromba d’aria qualche mese fa causò il ferimento di 3 persone, di cui 2 in condizioni gravi.

Forte maltempo colpisce il nordest, in particolare il Friuli

Il maltempo ha dunque duramente colpito la Toscana e in particolare oltre il livornese anche la Versilia, ma nubifragi hanno sferzato fin dalle prime ore della giornata odierna anche sull’estremo nordest. Danni e disagi non sono infatti mancati soprattutto in Friuli Venezia Giulia, dove tra le altre cose si verificano allagamenti e scoperchiamenti di tetti a causa delle violente raffiche di vento. Lo scoperchiamento di un tetto in particolare ha riguardato Tolmezzo.