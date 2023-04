Meteo – Il maltempo colpisce anche intensamente e fa paura: aperta una voragine a Napoli, salvata una persona

Instabilità caratterizza il nostro Paese

Nella giornata odierna si assiste a condizioni di maltempo sparso sulla nostra Penisola che ha coinvolto il nordest e il centro-sud soprattutto peninsulare attraverso piogge e temporali, con neve che si è attestata e si attesta a quote di montagna. Questo peggioramento è dovuto all’avanzamento di una saccatura depressionaria di origine nordatlantica che è andata affondando sul Mediterraneo centrale. Le temperature, in ogni caso, si mantengono sui valori dei giorni scorsi senza grossi scossoni.

Prossime ore ancora maltempo al sud

Nel corso delle prossime ore le correnti perturbate di natura nordatlantica continueranno a portare effetti sulla nostra Penisola, sebbene sia previsto un miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni centrali, con residui rovesci in Abruzzo. L’instabilità si centrerà infatti su alcune aree del sud Italia peninsulare (scopri di più) con piogge e occasionali temporali. Ancora una volta, le temperature non subiranno variazioni rilevanti rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, se non localmente.

Maltempo colpisce intensamente Napoli nelle scorse ore

Il peggioramento delle condizioni meteo che da ieri sta interessando la nostra Penisola porta piogge e temporali localmente anche intensi. E’ a causa del maltempo, pare, che una voragine si è aperta nelle scorse ore a Napoli (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO), provocando dello spavento. I soccorsi sono arrivati tempestivi e, come vedremo nel prossimo paragrafo, sono valsi a salvare un 87enne stando a quanto si apprende dal sito “adnkronos.com“.

Salvato un 87enne

Stando a quanto si apprende dal medesimo sito citato in precedenza, l’intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo ed è valso a salvare un anziano signore che era finito nella voragine con la sua automobile. L’uomo sarebbe stato estratto in buone condizioni. L’evento sarebbe avvenuto in via Comola Ricci, nel quartiere Posillipo a Napoli e non avrebbe fortunatamente coinvolto altre persone.

