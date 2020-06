METEO – Il MALTEMPO colpisce ancora il Veneto: danni e disagi a Recoaro Terme e nell’alto vicentino, i dettagli

Instabilità al nord Italia

Insiste ancora nella giornata di oggi una debole circolazione depressionaria sulle regioni settentrionali, dopo che nella giornata di ieri aveva causato la formazione di violenti quanto estremizzati temporali che hanno colpito soprattutto il Piemonte e il Friuli Venezia Giulia, in entrambi i casi causando forti disagi e danni. Il copione dal punto di vista meteorologico non si mostra così dissimile nella giornata di oggi: nel corso di questo pomeriggio una violenta linea temporalesca ha interessato la Lombardia con direttrice nord-est/sudovest. Temporali stanno interessando in maniera localizzata anche varie aree del Triveneto.

Tempo stabile e asciutto al centro-sud, ma più nuvoloso

Le condizioni meteo delle regioni centro-meridionali si presentano invece generalmente peggiori rispetto alla giornata di ieri: i cieli risultano infatti nettamente più nuvolosi rispetto a quanto riscontrato nelle 24 ore precedenti, questo a causa di un richiamo caldo umido alle quote medio-alte. Tuttavia tale situazione meteorologica non porta precipitazioni rilevanti al suolo se non per qualche piovasco sul medio-basso Lazio possibile in maniera locale. Altrove il tempo rimane invece stabile e asciutto grazie alla protezione posta in atto dalla cupola anticiclonica che già avvolge le regioni centro-meridionali.

Forte maltempo nell’Alto Vicentino, più colpita Recoaro Terme

E’ dunque scoppiata ancora una volta l’instabilità pomeridiana sulle regioni settentrionali grazie al fluire di correnti più instabili e umide di matrice atlantica proveniente dai quadranti nordoccidentali. Ancora una volta, tra i settori più colpiti troviamo le regioni nordorientali. In particolare nel mirino dei violenti temporali oggi è stato l’Alto Vicentino, in Veneto dove a Recoaro Terme si registra la situazione più critica: tanti sono i garage e anche i piani interrati allagati e altrettante volte sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per ripristinare alla normalità la situazione, stando a quanto riporta il sito “ecovicentino.it“.