METEO – Il MALTEMPO colpisce nuovamente la Provincia di Salerno: DANNI a Camerota, ecco tutti i dettagli

Fronte perturbato in ingresso al nord Italia, danni e una vittima

E’ da diversi giorni che il flusso atlantico ha ormai preso il controllo del Mediterraneo centrale e questo ai danni dell’Alta pressione che, costretto a sventolare bandiera bianca, è dovuto arretrare di centinaia di chilometri decretando anche la fine ufficiale della stagione estiva 2020. Un nuovo impulso perturbato di origine polare marittima ha però interessato l’Italia a partire già dal pomeriggio di ieri e lo ha fatto portando i suoi primi effetti sul settentrione, dove i violenti temporali e i nubifragi hanno provocato non solo diversi danni e disagi anche ingenti, ma anche feriti e una vittima.

Toscana nel bersaglio del maltempo estremo

Ad avere però la peggio sembra essere proprio la Toscana però, dove le condizioni meteo sono spesso risultate perturbate su una vasta area regionale. E infatti i danni (anche ad abitazioni) e i disagi (oltre che i feriti) si registrano in maniera sparsa pressoché ovunque, dalla costa della Versilia per finire fino al senese. In tutto ciò una speciale menzione la merita la tromba d’aria che si è abbattuta nella serata di ieri in quel di Rosignano, località costiera del livornese, dove ha causato almeno 3 feriti, di cui 2 gravi. Fortunatamente, nonostante il bilancio parli di 11 feriti in totale in regione di cui 2 gravi, non vi sono stati morti in Toscana.

Anche Salerno nel mirino del maltempo, fascia tirrenica sotto assedio

In generale il maltempo sembra essersi accanito comunque soprattutto lungo la fascia tirrenica del Paese. Infatti nella serata di ieri diversi danni e disagi si sono registrati anche in Provincia di Salerno. La città era già stata colpita nella mattinata di ieri da una tromba d’aria provocando danni ingenti. Nell'”occhio del ciclone” questa volta ci è finita la località di Camerota, dove si sono abbattute peraltro intense mareggiate accompagnate da violente raffiche di vento. Andiamo dunque a vedere gli effetti che il maltempo portato dalle correnti polari marittime ha provocato nella località salernitana.