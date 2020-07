METEO – Il MALTEMPO diventa un incubo per la Sicilia: NUBIFRAGIO e TROMBA d’ARIA si abbattono nel catanese, diversi DANNI e ALLAGAMENTI

Migliora al nordest dopo il maltempo odierno

Come abbiamo già accennato all’interno di un apposito editoriale, nella giornata di oggi residua instabilità ha colpito le regioni nordorientali che hanno comunque osservato un miglioramento nel corso della seconda parte di pomeriggio, mentre le condizioni meteo appaiono piuttosto perturbate ancora nelle zone interne delle regioni centro-meridionali, Isole Maggiori comprese (soprattutto la Sicilia come vedremo nel presente editoriale), dove notevole è stata la cumulogenesi e dove si sono dunque formati temporali termoconvettivi. L’ingresso di correnti più fresche e umide provenienti dai quadranti nordorientali e di matrice atlantica sono determinanti per lo sviluppo di tali temporali.

Temperature allineate alla media del periodo o lievemente al di sotto

L’affluenza di correnti più fresche e umide in arrivo dai quadranti nordorientali non scaturisce come unico effetto la formazione dei classici temporali pomeridiani estivi, ma anche un generale contenimento delle temperature all’interno della media del periodo, che è stato l’elemento peculiare di questa settimana. Soprattutto nelle ultime estati infatti, è difficile ritrovare una settimana in cui le temperature sono state tipiche del clima estivo mediterraneo, in virtù del fatto se si pensa che molte località hanno misurato valori addirittura inferiori alla media del periodo. L’estate dunque non decolla e non sembra comunque destinata a farlo almeno nelle prossime due settimane.

Il maltempo si accanisce sulla Sicilia: tromba d’aria a Scordia, è la seconda della settimana nel catanese dopo quella di Mineo

Dopo la tromba d’aria in settimana sulla città di Mineo che fortunatamente non ha provocato danni in quanto ha colpito la campagna e dopo l’alluvione di Palermo che invece di danni ne ha fatti eccome, anche se è stata smentita la notizia inizialmente trapelata sulle due vittime, anche oggi il maltempo ha sferzato la Sicilia. Sembra ormai un accanimento. Questa volta ad essere colpito è stato il catanese, in particolare le località di Ramacca e Scordia, dove stando a quanto riporta il sito “ansa.it” si sarebbe abbattuta una tromba d’aria che ha scoperchiato il tetto di una casa di riposo.