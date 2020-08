METEO – Il MALTEMPO è una FURIA: NUBIFRAGI e GRANDINATE si sono abbattuti su Ancona, diversi i DANNI, i dettagli

Nubifragi su Marina di Massa, morte 2 bambine

Dopo che in una prima fase (nonché fino alla giornata di ieri) il violento maltempo aveva coinvolto esclusivamente le regioni settentrionali, nella giornata di oggi l’instabilità si è estesa anche sulle regioni centrali, portando anche in questo caso danni ingenti e purtroppo anche perdite di vite umane. Nel corso della mattinata odierna infatti un sistema temporalesco accompagnato da violente raffiche di vento ha colpito Marina di Massa, abbattendo un albero di un camping. Questo ha travolto due bambine di 3 e 14 anni: mentre per la prima non c’è stato nulla da fare, la seconda è deceduta a seguito del ricovero in terapia intensiva.

Nubifragi anche nel Lazio e su Ancona

Nella giornata di oggi dunque le regioni più colpite sembrano essere senz’altro quelle centrali. Dopo il nubifragio nel corso della mattinata a Marina di Massa infatti, violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento si sarebbero abbattuti in maniera sparsa in tutte le regioni del centro Italia. Nel Lazio addirittura, si sarebbe verificata persino una tromba d’aria, che avrebbe provocato danni strutturali causando lo sfollamento di alcune persone. Ma nubifragi si sono abbattuti anche sul versante opposto, quello adriatico, e hanno colpito in special modo la città di Ancona, come vedremo.

Violenti temporali e grandinate su Ancona, diversi danni

Nel corso di questo pomeriggio dunque violenti temporali e grandinate avrebbero colpito la città di Ancona dove, stando a ciò che riporta il sito “ansa.it” i danni sarebbero stati i più disparati, ma esclusivamente legati agli oggetti fortunatamente. Infatti, si riportano danneggiamenti alle grondaie e alle tapparelle, ma anche ai vetri e alle carrozzerie delle automobili, data la grandezza media dei chicchi di grandine. Diversi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco a causa di alberi caduti e allagamenti anche su buona parte del restante litorale marchigiano. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA CITTA’ DI ANCONA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.