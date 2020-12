METEO – Il MALTEMPO flagella ancora l’ITALIA con PIOGGE e ACQUAZZONI: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile

Nelle prossime ore ancora instabilità sulla nostra Penisola

Dopo una prima metà di giornata destinata all’insegna dell’instabilità che a tratti ha presentato anche carattere estremo, con una tromba d’aria che in mattinata si è abbattuta su Ostia recando ingenti danni, la seconda parte della stessa non sembra volerci deliziare di un miglioramento, con le correnti nordatlantiche che continueranno a portare piogge, acquazzoni anche localmente intensi un po’ in tutta Italia e soprattutto su versante tirrenico e regioni nordorientali.

Domani ancora maltempo e neve a quote di bassa montagna al nordest

Nella giornata di domani mercoledì 9 dicembre insiste ancora una perturbazione di stampo nordatlantico in Italia, con piogge e acquazzoni sparsi e intermittenti ancora in tutti i settori del Paese, specie quelli tirrenici. Nevicate, a tratti anche intense, sono attese sulle regioni nordorientali a quote di bassa montagna e precisamente intorno ai 900/1000 metri e localmente fino a 700/800, soprattutto in caso di forti precipitazioni. Fiocchi anche sull'Appennino centrale dai 1300/1400 metri, quota leggermente più bassa sulla pedemontana emiliana.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su zone alpine di Friuli Venezia Giulia e Veneto, sui settori tirrenici di Campania, Basilicata e Calabria tirrenica centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Triveneto, Lombardia, Piemonte centro-meridionale, Emilia-Romagna occidentale, Liguria centro-orientale, Toscana, Umbria, Lazio, zone appenniniche di Abruzzo e Molise, resto di Campania, Calabria e Basilicata e su Sardegna occidentale, Puglia meridionale e Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Nevicate: mediamente al di sopra degli 800-1000m sulle zone alpine ed appenniniche interessate dalle precipitazioni, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti sulle Alpi, deboli sui settori appenninici. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza grandi variazioni. Venti: da forti a burrasca occidentali su Sardegna e Sicilia; forti sud-occidentali sul Sud peninsulare. Mari: molto agitato il Mare di Sardegna, agitati i bacini meridionali, molto mosso il Tirreno centrale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.