METEO – Il MALTEMPO flagella l’ITALIA: danni anche a Maranello e Magreta, i dettagli

Giornata di maltempo in Sardegna e regioni nordoccidentali, in estensione verso le regioni centrali

Dopo un temporaneo recupero da parte dell’Anticiclone africano che ha avvolto l’Italia nella sola giornata di ieri apportando non solo condizioni meteo di generale stabilità, ma anche un rialzo delle temperature relativo soprattutto ai valori massimi, nella giornata di oggi la nostra Penisola è interessata da un nuovo impulso di maltempo di origine nordatlantica, che interesserà e sta interessando soprattutto il versante tirrenico centro-settentrionale e le regioni nordoccidentali. Tra queste, la Liguria è sicuramente quella più colpita, ma i temporali hanno colpito in maniera localmente intensa anche altrove, non mancando di causare qualche altra criticità, come vedremo nei paragrafi successivi.

Primi disagi fin da questa mattina sulla Liguria di ponente

Un nuovo impulso di maltempo di origine atlantica sta quindi determinando un peggioramento piuttosto sensibile delle condizioni meteo in alcune regioni italiane, in particolare quelle più occidentali, tra cui troviamo la Sardegna, il Piemonte e la Liguria. Momentaneamente è proprio quest’ultima a risultare più colpita dal maltempo con le prime criticità sorte già a partire da questa mattina: come infatti abbiamo già approfondito in un editoriale della mattinata, Loano sarebbe stata colpita e affondata dalle piogge, con l’esondazione di alcuni torrenti e il Nimbalto che desta particolare preoccupazione poiché avrebbe superato gli argini in alcuni tratti.

Frana una strada a Pietra Ligure, danni anche oltre la Liguria

Il maltempo è però risultato piuttosto persistente sul Ponente Ligure oltre che a tratti molto intenso, questo a causa di una convergenza dei venti al suolo che si è esaurita solo nel corso del pomeriggio, quando i fenomeni hanno subito di fatto un’attenuazione con successiva cessazione. Prima ancora che però l’instabilità portasse gli ultimi effetti sul savonese, ecco che le piogge, solo occasionalmente accompagnate da attività elettrica, hanno causato la frana di una strada a Pietra Ligure che portava a Castagnabanca. Sull’argomento abbiamo però approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale. I danni peraltro non hanno interessato solo la Liguria, come vedremo nel prossimo paragrafo.