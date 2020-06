METEO – Il MALTEMPO flagella l’ITALIA: NUBIFRAGI in arrivo nelle PROSSIME ORE con forti TEMPORALI, ecco dove

Forte ondata di maltempo questa notte

Nel corso della nottata odierna una violenta ondata di maltempo ha colpito diverse zone del Paese del centro-nord, in particolar modo le coste tirreniche e le regioni nordorientali del Triveneto, più nello specifico il Friuli Venezia Giulia dove da inizio evento gli accumuli raggiungono e superano anche i 300 millimetri localmente. Tuttavia piogge e temporali, come scritto, non hanno risparmiato anche il versante tirrenico centrale, apportando danni ingenti soprattutto a Terracina(LT) dove si sono abbattute imponenti mareggiate. Il quadro previsionale volto al forte maltempo era già chiaro ieri, tanto che il Dipartimento di Protezione Civile aveva emanato un’allerta meteo.

L’Estate inizia con il freno a mano tirato

Occorre fare una differenziazione tra le cosiddette stagioni astronomiche e quelle meteorologiche: mentre le prime subentrano ogni anno con date variabili in base a calcoli matematici effettuati sull’orbita terrestre, le seconde hanno date fisse assegnate convenzionalmente al 1° giorno di ogni mese in cui è previsto il cambio di stagione, nonché 1° marzo, 1° giugno, 1° settembre e 1° dicembre. L’estate meteorologica dunque quest’anno è partita decisamente con il freno a mano tirato, nei primissimi giorni risultando anche prevalentemente stabili sulla nostra Penisola, ma con temperature tutt’altro che calde. Poi, appunto, l’ondata di violento maltempo.

Questa mattina il maltempo si è esteso a sud

Nel corso della mattinata odierna successivamente il maltempo si è spostato nuovamente verso meridione, interessando principalmente il basso settore tirrenico, dove le piogge e i temporali hanno colpito localmente in maniera anche intensa, ma senza particolari criticità rilevate. Nel corso di questo pomeriggio l’instabilità si è inoltre spostata sul basso versante adriatico e su tutto il settore jonico grazie allo spostamento del minimo depressionario sul Mare Jonio. Piogge e temporali particolarmente intensi stanno colpendo il catanese, ma anche la Calabria e la Puglia. Quale evoluzione ci attende invece nelle prossime ore?