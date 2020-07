METEO – Il MALTEMPO flagella la Lombardia: diversi DANNI e DISAGI in più province, ecco tutti i dettagli

Forte ondata di maltempo al nord Italia con interessamento parziale del centro

Come annunciato già nei giorni precedenti in questa sede, un’ondata di forte maltempo avrebbe interessato la nostra Penisola a partire da oggi venerdì 3 luglio, grazie ad un affondo perturbato di matrice atlantica che, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale, porterà i suoi effetti sull’Italia per tutto il prossimo fine settimana, ovviamente in settori diversi dello stivale. La situazione di potenziale criticità della giornata odierna era già evidente dal quadro previsionale disponibile nella giornata di ieri, tanto da aver indotto la Protezione Civile ad emettere un’allerta meteo tutt’ora in vigore.

Forte maltempo colpisce la Lombardia

Le condizioni meteo sono risultate molto perturbate a partire fin dalle primissime ore della nottata trascorsa sulla Lombardia, a causa di un violento sistema temporalesco che si era precedentemente formato in Piemonte e che ha traslato successivamente verso oriente interessando buona parte della Pianura Padana colpendo principalmente Lombardia ed Emilia-Romagna, oltre che parzialmente anche il Veneto. A seguito di un’ondata di maltempo così intensa, non potevano purtroppo mancare anche diversi danni e disagi che sono stati segnalati in diverse province della regione lombarda, entriamo più nello specifico.

Comasco, bresciano e bergamasco duramente colpiti

La conta dei danni inizia dal comasco dove un albero, cadendo, travolge letteralmente un palo dell’alta tensione a Cabiate. Stando a quanto riporta il sito “primacomo.it” la vicenda non sarebbe finita in tragedia poiché fortunatamente non transitava nessuno nelle vicinanze in quel frangente. Inoltre, stando a quanto riporta invece il sito “gazzettadimilano.it” la Coldiretti avrebbe denunciato ingenti danni alle coltivazioni del bresciano e del bergamasco. A Misano Gera d’Adda inoltre le forti raffiche di vento avrebbero scoperchiato una struttura all’interno della quale erano presenti capre e il foraggio per la loro alimentazione. A Trescore Balneario diversi allagamenti hanno interessato un agriturismo, con danni dovuti alla presenza di acqua e fango nella sala e nel magazzino.