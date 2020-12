METEO – Il MALTEMPO investe il Veneto, CROLLA ponte in provincia di Belluno: precipita un mezzo dei Vigili del Fuoco

Maltempo in Veneto: crolla ponte in provincia di Belluno

Il maltempo in queste ore continua ad imperversare l’Italia e tra le regioni maggiormente colpite c’è anche il Veneto. In tal senso, a causa delle forti piogge delle ultime ore – come riportato da “Fanpage.it” – un ponte è crollato su un torrente a Gosaldo, in provincia di Belluno, facendo precipitare nel greto un mezzo dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente al momento del crollo i tre occupanti del mezzo si erano già messi in salvo e, dunque, non risulta esserci alcun ferito. Il ponte crollato collegava la frazione di Rent (ora rimasta isolata) ad un altro abitato di Gosaldo. Proprio a Gosaldo in queste ore la viabilità è molto complicata: allo stato attuale, infatti, l’unica strada di accesso al Comune è la 347, mentre le altre sono tutte interessate da frane o smottamenti. METEO, MALTEMPO SENZA SOSTA IN ITALIA: NUBIFRAGI E NEVE ABBONDANTE IN MONTAGNA

Situazione complessa in tutta la provincia di Belluno

Dunque, dalla serata di ieri il maltempo si sta abbattendo con grande vigore su tutto il Bellunese. In tal senso – come riportato da “Fanpage.it” – da ieri sera i Vigili del Fuoco hanno dovuto compiere 130 interventi a causa del maltempo nel Bellunese, con circa 50 squadre a lavoro. In generale, dunque, la situazione è complessa in tutta la provincia di Belluno: stamattina acqua e detriti hanno invaso la statale 51 di Alemagna nel tratto di VAlesina di Valle di Cadore. A tal proposito, il Sindaco Mariana Hofer ha lanciato un appello: “La Statale è praticamente un fiume, rimanete a casa se non è urgente”. METEO, AFFONDO POLARE SULL’ITALIA: FASE INVERNALE CON NEVE ABBONDANTE

Il Panaro rompe gli argini: evacuazioni nel Modenese

Il maltempo continua ad imperversare sull’Italia anche in queste ore, con diverse criticità in diverse area del nostro Paese. In tal senso, secondo quanto riportato da “IlMessaggero.it”, sono in corso le operazioni di evacuazione nella zona tra Gaggio e Nonantola, nel Modenese, a causa della rottura dell’argine del fiume Panaro. A comunicare la notizia sono stati i Vigili del Fuoco che hanno spiegato come sul posto siano state inviate delle sezioni operative della Toscana e del Piemonte. METEO, ARIA DI TEMPESTA SU BUONA PARTE D’ITALIA: DIRAMATA LA MASSIMA ALLERTA

