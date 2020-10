METEO – Il maltempo si allontana TEMPORANEAMENTE dall’ITALIA, ma un nuovo vortice è pronto a colpirla

Egemonia del minimo depressionario sull’Italia

Sull’Europa la saccatura d’aria fredda di origine artica sta dando adito a maltempo diffuso e anomalie di temperatura negativa diffuse. Il peggioramento in queste ore sta imperversando sull’Italia centro meridionale a causa del transito del minimo depressionario al suolo che ha raggiunto valori di pressione fino a 1005 hPa. Nelle scorse ora non sono mancate le precipitazioni al nord Italia con nubifragi e temporali specialmente su Friuli Venezia Giulia e Veneto. Da attenzionare particolarmente la Sicilia, la Calabria e la Puglia che potranno essere soggette a piogge intense con accumuli oltre i 50 mm in 12 ore. Il trend attualmente vede la nostra penisola in direzione di un generale miglioramento, che sarà associato ad un calo delle temperature su tutto il territorio. Entriamo nei dettagli e scopriamo quali saranno le condizioni meteo di queste giornate dal carattere tardo-autunnale.

Freddo e neve tardo-autunnali

La neve nelle scorse ore ha interessato (a causa delle precipitazioni più intense) le Alpi Altoatesine e Carniche con fenomeni diffusi sopra i 1200 metri di quota. Sui settori di confine più interessati dalle correnti fredde, la quota neve è riuscita a calare fino ai 600 metri (ad esempio su Tarvisio e sul tratto autostradale dell’A23). Attualmente le anomalie di temperatura oscillano fra i 6-8°C rispetto alle medie climatiche mensili e non sono previste in aumento nei prossimi giorni. Infatti per buona parte della settimana ci troveremo con temperature piuttosto basse specie nei valori minimi. I valori più rigidi si raggiungeranno nella notte fra Lunedì 12 Ottobre e Martedì 13: al nord si raggiungeranno minime tra i 7°C e i 0°C; al centro minime fino a 12°C ed al sud fino a 15-16°C. Non sono da escludersi fenomeni nevosi di debole intensità, tra l’Appennino Marchigiano e quello Abruzzese sopra i 1500-1600 metri di quota. Successivamente avremo una piccola finestra di 36 ore di tempo più asciutto.

Pausa dal maltempo, ma con temperature sotto la media

Da Martedì 13 Ottobre avremo un fugace miglioramento delle condizioni meteo, a causa dello scivolamento del minimo depressionario verso i settori più orientali dell’Europa. In questa fase i cieli risulteranno al più poco nuvolosi, con addensamenti più consistenti sul centro-sud che potrebbero apportare piogge di scarsa entità. La giornata di Mercoledì 14 invece sarà di transizione, in quanto avremo un aumento della nuvolosità anche al nord che preannuncerà il transito del secondo minimo depressionario legato a questa colata d’aria fredda dall’Europa settentrionale. In questo frangente torneremo ad avere piogge e temporali con precipitazioni diffuse specie sui settori Tirrenici. Tale configurazione potrebbe concludere questo periodo di maltempo ed inaugurare una fase più strutturata e asciutta a ridosso del prossimo fine settimana.