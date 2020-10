METEO – Il MALTEMPO mette in ginocchio il nord ITALIA: 2 morti e 18 dispersi, frane e fiumi esondati, i dettagli

Estrema ondata di maltempo al nord Italia

Un’ondata di estremo maltempo alimentata dall’azione di correnti più umide e fresche di origine nordatlantica in afflusso dai quadranti nordoccidentali e contemporaneamente da un richiamo di venti caldo-umidi e di matrice sciroccale ha colpito e sta tutt’ora colpendo le regioni settentrionali, in particolare le zone più a nord (alpine e subalpine). Le regioni più coinvolte dagli allagamenti e dalle frane sembrano essere quelle nordoccidentali, il Piemonte in particolare dove fino a questo pomeriggio si segnalavano 11 dispersi. Attualmente in alcune di queste zone il maltempo dopo essere cessato, ha ripreso la propria attività, ma con intensità imparagonabile a quella di ieri.

Contemporaneamente estate al sud Italia

La forte ventilazione di scirocco che è stata responsabile del violento maltempo sulle regioni nordoccidentali, è stata altrettanto responsabile del ritorno dell’estate al meridione. Una situazione paradossale che vede uno stesso fattore portare praticamente due stagioni differenti in diversi posti d’Italia. Infatti le temperature al sud hanno subito un’impennata importante, raggiungendo e superando i +38°C a Palermo e nel palermitano e sfiorando localmente i +40°C. Si tratta di valori di tutto rispetto, soprattutto se relazionati al periodo e che vede dunque il nostro Paese passare da un estremo ad un altro.

Il bilancio complessivo del maltempo si aggiorna ad almeno 2 morti e 18 dispersi

In serata il bilancio complessivo dell’ondata di maltempo parla di almeno 2 morti (1 in Valle d’Aosta, si tratta di un volontario dei Vigili del Fuoco e 1 in Piemonte) e 18 dispersi, stando almeno a ciò che si apprende dal sito “repubblica.it“. Molti allagamenti non solo in Piemonte, ma anche in Lombardia, spesso accompagnati anche da diverse frane. Fiumi esondati, ponti crollati (uno dei quali sulla Strada Statale 45 che collega Genova a Piacenza dove fortunatamente non è rimasto coinvolto alcun automobilista), anche a maltempo oramai esaurito. Si può riassumere così l’ondata di piogge estreme che ha flagellato le regioni settentrionali. A preoccupare ora è peraltro il Po, il cui livello si è innalzato di 3 metri in sole 24 ore.