METEO – Il MALTEMPO minaccia ancora l’ITALIA, cosa attendersi nelle PROSSIME ORE?

Fase intramontabile di maltempo in Italia

La nostra Penisola così come buona parte del bacino del Mediterraneo centro-occidentale stanno passando fin dalla fine del mese di maggio una fase intramontabile di maltempo, che ha caratterizzato in maniera del tutto inusuale questo inizio di estate meteorologica (il cui inizio, lo ricordiamo, è assegnato in maniera convenzionale ad una data fissa ogni anno che è appunto il 1° giugno). Questo pattern volto al maltempo in Italia tra alti e bassi durerà almeno un’altra settimana: neanche l’avvento dell’estate astronomica il 20 giugno (che quest’anno avviene dunque anche precocemente rispetto mediamente agli altri anni) porterà buone notizie di generale bel tempo sullo stivale.

Estate, dove sei?

Se volevamo sbilanciarci in un eventuale tendenza stagionale in base ai soli indici di teleconnessione predittivi a nostra disposizione, sarebbe spiccata subito all’occhio una cosa che non riscontriamo in tutte le estati: le acque del Pacifico centro-orientale sono andate infatti incontro ad un raffreddamento, il che significa che l’Indice ENSO, responsabile proprio della misurazione di queste anomalie in loco, è passato in negativo. E’ cioè avvenuto il passaggio da Nino a Nina: quest’ultima, ha sempre avuto dei risvolti maggiormente favorevoli al maltempo e ad un clima più fresco non solo in Italia, ma anche su buona parte del continente europeo. E questa volta non sembra essersi smentita.

Forte maltempo questa mattina al nord, danni e allagamenti nella bergamasca

L’avanzata dell’ennesima saccatura nordatlantica in arrivo dai quadranti nordoccidentali ha causato un nuovo visibile peggioramento che ha a sua volta interessato principalmente le regioni settentrionali (in particolare Lombardia, ma anche Piemonte) tra la notte e la mattinata odierna. Non sono mancati infatti delle criticità relative ad allagamenti e danni scaturiti dalla caduta di alcuni alberi nella bergamasca e a Nembro, località già pesantemente colpita da una violenta grandinata abbattutasi nella serata del 2 giugno e dall’epidemia da covid-19. Il maltempo si è successivamente esteso verso est, colpendo in un secondo momento anche il Triveneto e le regioni nordorientali.