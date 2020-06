METEO – Il MALTEMPO non molla l’ITALIA: forti TEMPORALI in arrivo, la Protezione Civile ha diramato l’ALLERTA, ecco le città interessate

Oggi maltempo isolato sulle regioni settentrionali

Anche nella giornata odierna le zone settentrionali del Paese sono ancora influenzate dall’affluenza di correnti più umide e instabili di matrice atlantica e dunque provenienti dai quadranti nordoccidentali. Ovviamente non hanno mancato di apportare i loro effetti, con la formazione e lo sviluppo di isolati temporali, ma intensi, che hanno interessato e stanno interessando alcune regioni del nord Italia, come il Piemonte, la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia. In quest’ultima regione in particolare inoltre, il maltempo spiccato ha causato diversi danni e disagi relativi a frane ed allagamenti, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Condizioni migliori al centro-sud

Il tempo invece si riscontra decisamente migliore sulle regioni centro-meridionali: mentre infatti ieri i settori interni erano disseminati di isolati temporali, nella giornata odierna le condizioni meteo sono risultate più stabili grazie ad una maggior prorompenza da parte dell’Alta pressione all’interno del bacino del Mediterraneo, che ripara il centro-sud dalle correnti instabili che pervadono invece le regioni settentrionali, come visto in precedenza. Il bel tempo, con qualche addensamento più massiccio (ma innocuo) lungo la dorsale appenninica, sarebbe accompagnato anche da clima gradevole soprattutto lungo la fascia costiera dove insiste una ventilazione di brezza nelle ore diurne.

Domani nuovi temporali in arrivo al nord

Non si prevedono grosse variazioni dal punto di vista sinottico per la giornata di domani venerdì 19 giugno, con il nord Italia che rimane dunque esposto all’affluenza di correnti più umide ed instabili di matrice atlantica e provenienti dunque dai quadranti nordoccidentali. Il maltempo scoppierà ancora una volta soprattutto nel pomeriggio, con la formazione e lo sviluppo di violenti temporali spesso localizzati che interesseranno sempre il Triveneto e parte della Lombardia. Le temperature subiranno un calo tanto più sensibile quanti intensi saranno i fenomeni. Altrove bel tempo e condizioni climatiche ancora gradevoli, con qualche annuvolamento di troppo, ma comunque transitorio, lungo la dorsale appenninica.