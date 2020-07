METEO – Il MALTEMPO sferza la Pianura Padana, ci sono DANNI e ALLAGAMENTI nel ferrarese, VIDEO

Arretramento dell’Alta pressione africana con primo calo termico generale

Come avevamo preannunciato nei passati giorni, a partire dalla giornata di oggi le condizioni meteo sarebbero cambiate nitidamente almeno al nord e in alcune zone del centro con l’arrivo del maltempo su cui comunque approfondiremo in seguito. L’Alta pressione sta di fatto arretrando sotto i colpi di un affondo perturbato di matrice atlantica, responsabile tra l’altro di un abbassamento generale delle temperature che ha interessato anche le regioni centro-meridionali, sebbene parte di quest’ultime non sono e non verranno comunque coinvolte dalle piogge e dai temporali nel corso della giornata odierna.

Forte maltempo al nord e parte del centro

Nel corso della nottata odierna un violento sistema temporalesco ha attraversato buona parte del nord Italia da ovest verso est partendo dal Piemonte, con temporali e grandinate che hanno interessato dunque la Lombardia, il Veneto e più generalmente la Pianura Padana, con i fenomeni localmente anche violenti. Tali condizioni di instabilità sono state innescate dall’affondo di correnti atlantiche e più fresche che hanno generato aspri contrasti termici (venendo a contatto con una massa d’aria calda e umida preesistente). Questo è stato un fattore scatenante dei forti temporali che, come vedremo nel prossimo paragrafo, non hanno comunque mancato di portare qualche criticità.

Danni e allagamenti nel ferrarese

Dopo le criticità che si sono riscontrate nel reggiano quest’oggi e sulle quali abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale, rimanendo nella stessa Regione, ma spostandoci un po’ più verso oriente, esse hanno interessato anche la provincia di Ferrara. Stando infatti a quanto riporta il sito “corriere.it” tra la notte e la mattina in particolare i fenomeni spesso intensi hanno provocato numerosi danni, causando peraltro il crollo del copertone di una stalla. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente salvando gli animali. Tra gli altri danni, si segnala anche la caduta di diversi alberi e il divellimento di alcuni tetti.