METEO – Il MALTEMPO torna ad interessare l’ITALIA, la Protezione Civile ha diramato l’ALLERTA, ecco le città interessate

Maltempo oggi sulle regioni centro-settentrionali e versante tirrenico

Nella giornata odierna è piuttosto palese il ritorno del maltempo sulla nostra Penisola: è evidente anche da satellite e radar meteorologico che quest’oggi mostravano piogge occasionalmente accompagnate anche da un’intensa attività elettrica interessare soprattutto le regioni centro-settentrionali dello stivale, dove comunque gli accumuli si rivelano generalmente deboli e solo puntualmente moderati. Questo a causa dell’abbassamento delle correnti atlantiche all’interno del bacino del Mediterraneo che vincono in questo modo la resistenza dell’Alta pressione portata in avanti questo weekend, come abbiamo maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Meglio al sud, qualche piovasco solo sulle coste tirreniche

Le condizioni meteo sono invece rimaste generalmente più stabili e asciutte sulle regioni meridionali, nonostante un netto aumento della nuvolosità riscontrabile e tangibile soprattutto lungo il versante tirrenico, laddove comunque qualche pioggia non è mancata. L’accumulo risultante tuttavia risulta piuttosto esiguo e ai limiti della trascurabilità. Meglio invece sulle regioni adriatiche dove ha persistito qualche schiarita in un contesto dunque più asciutto. Tali condizioni, come vedremo nel prossimo paragrafo e come approfondito all’interno di un apposito editoriale, saranno destinate a peggiorare nel corso della giornata di domani mercoledì 29 aprile.

Domani nuova giornata di maltempo, soprattutto nella prima parte

Nella giornata di domani mercoledì 29 aprile si faranno ancora sentire sul territorio nazionale gli effetti dei flussi atlantici in discesa verso la nostra Penisola con instabilità che interesserà l’Italia soprattutto nella prima parte della giornata stessa. Le piogge interesseranno principalmente nelle primissime ore della notte le regioni nordorientali e le coste tirreniche centro-meridionali, in particolar modo la Campania, interessando successivamente anche la Calabria. Nel corso del pomeriggio un fronte perturbato attraverserà la Sicilia con fenomeni localmente anche intensi. Miglioramento graduale e generale in serata, con la cessazione delle precipitazioni sulla stragrande maggioranza dello stivale.