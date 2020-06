METEO – Il MALTEMPO torna all’ATTACCO dell’ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, lista città interessate

Estate ormai indirizzata

Dopo un inizio piuttosto travagliato a causa di frequenti affondi perturbati di matrice atlantica non solo verso la nostra Penisola, ma in generale verso il bacino del Mediterraneo, l’estate sembra da circa una settimana essersi indirizzata sui binari giusti. Fin dalla giornata di lunedì 29 giugno in particolare le condizioni meteo appaiono in prevalenza stabili e soleggiate su quasi tutto il territorio nazionale. Tuttavia un flusso atlantico piuttosto sbilanciato verso il continente europeo causa alcune eccezioni, sulle quali approfondiremo meglio all’interno del prossimo paragrafo.

Temporali sull’arco alpino e sull’Appennino abruzzese

I flussi più freschi e umidi che scorrono lungo i bordi settentrionali e orientali dell’Alta pressione di matrice africana che avvolge, lo ripetiamo, la nostra Penisola dalla giornata di lunedì 29 giugno, determinano però alcune eccezioni: come spesso è accaduto anche nei passati giorni la formazione di temporali pomeridiani ha caratterizzato localmente l’intero arco alpino, mentre la novità inedita della giornata odierna sono i temporali che hanno colpito e stanno ancora colpendo localmente alcune zone dell’Appennino abruzzese. Sull’evoluzione meteo valida per le prossime ore abbiamo però approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Domani passaggio di una rapida, ma intensa perturbazione

Nella giornata di domani lunedì 29 giugno un blando cavo atlantico dominato da una vasta saccatura con un profondo centro di bassa pressione di circa 990hPa posizionato sulle aree più settentrionali dell’Inghilterra interesserà le aree più settentrionali della nostra Penisola, determinando il passaggio di un fronte perturbato nel corso del pomeriggio: questo interesserà in particolare il Trentino Alto Adige, le zone più settentrionali del Veneto e il Friuli Venezia Giulia con fenomeni talvolta anche violenti e accompagnati da una frequente attività elettrica. In serata rapido miglioramento con accenno persino a qualche schiarita.