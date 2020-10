METEO – Il MALTEMPO torna alla RIBALTA: PIOGGE e TEMPORALI in arrivo nelle PROSSIME ORE, i dettagli

Breve fase di stabilità destinata a giungere al termine

La fase di stabilità che nei passati due giorni ha caratterizzato interamente l’Italia grazie alla presenza di un campo di Alta pressione all’interno del bacino del Mediterraneo centrale, è destinata ad essere già un ricordo nelle prossime ore. Infatti, il promontorio anticiclonico di matrice afroazzorriana, risulta in evidente arretramento dal quadro sinottico, con i primi fenomeni sull’estremo nord, a pochi chilometri dalle aree di confine, a causa della progressione di una nuova saccatura di origine nordatlantica che riporterà ben presto l’instabilità a tratti spiccata sul territorio nazionale.

L’Autunno è una furia

La stagione autunnale 2020 è una vera e propria furia che si sta abbattendo su più parti dell’emisfero boreale. Infatti, non è solo il nostro Paese ad essere interessato frequentemente dal maltempo, ma anche buona parte del continente europeo. In effetti per osservare un autunno con caratteristiche così dinamiche bisogna andare indietro di diversi anni. In più, come se non bastasse, anche l’attività uraganica appare particolarmente vivace. Per ultimo ricordiamo l’Uragano Delta che, dopo aver colpito le coste orientali del Messico, si è diretto verso gli Stati Uniti colpendo la Louisiana portando danni e disagi.

Peggioramento in arrivo nelle prossime ore

Come accennato in precedenza, nelle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola volgeranno ad un evidente peggioramento stando ai principali centri di calcolo, soprattutto sulle regioni nordorientali e sul Trentino Alto Adige con fenomeni anche a tratti intensi. In serata forti piogge con occasionali temporali che assumeranno carattere sparso sul nord Italia, si formeranno anche sul Piemonte orientale in sconfinamento verso la Liguria. Inoltre precipitazioni intense sono previste anche sulla Lombardia e sulle zone dell’alta Toscana, oltre che sul bellunese. Il fronte di maltempo sarà accompagnato da un calo delle temperature piuttosto sensibile.