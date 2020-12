METEO – Il Panaro rompe gli argini, EVACUAZIONI nel Modenese. Chiuse alcune strade ed un tratto di ferrovia

Il Panaro rompe gli argini: evacuazioni nel Modenese

Il maltempo continua ad imperversare sull’Italia anche in queste ore, con diverse criticità in diverse area del nostro Paese. In tal senso, secondo quanto riportato da “IlMessaggero.it”, sono in corso le operazioni di evacuazione nella zona tra Gaggio e Nonantola, nel Modenese, a causa della rottura dell’argine del fiume Panaro. A comunicare la notizia sono stati i Vigili del Fuoco che hanno spiegato come sul posto siano state inviate delle sezioni operative della Toscana e del Piemonte. METEO, MALTEMPO SENZA SOSTA IN ITALIA: NUBIFRAGI E NEVE ABBONDANTE IN MONTAGNA

Chiuse alcune strade ed un tratto di ferrovia

La rottura dell’argine da parte del fiume Panaro – come riportato da “IlMessaggero.it” – si è verificata nel territorio Comunale di Castelfranco Emilia, vicino a Nonantola e Modena. Va sottolineato, inoltre, come nel rispetto di tutte le normative in vigore siano state predisposte delle strutture dedicate all’accoglienza di eventuali sfollati. Inoltre, risulta chiuso un tratto della ferrovia tra Castelfranco e Modena, così come sono state chiuse alcune strade: in particolare il riferimento è a via Bonvino, via Viazza e via Tronco che in questo momento sono sott’acqua per via della tanta pioggia caduta. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile per assistere alla popolazione. METEO, AFFONDO POLARE SULL’ITALIA: FASE INVERNALE CON NEVE ABBONDANTE

Maltempo, interrotta la linea ferroviaria del Brennero

Il maltempo incessante delle ultime ore sta creando disagi anche in altre zone d’Italia. In tal senso – come riportato da “IlMessaggero.it” – per motivi di sicurezza nelle scorse ore è stata disposta l’interruzione della linea ferroviaria del Brennero tra Bolzano ed il confine di stato. Inoltre, sempre per motivi legati alla sicurezza, è stata sospesa anche la circolazione dei treni sulla linea della val Pusteria tra Valdaora e Lienz in Austria, oltre alla linea della val Venosta, tra Merano e Malles. Per far fronte a tali chiusure sono stati disposti dei bus sostitutivi. METEO, ARIA DI TEMPESTA SU BUONA PARTE D’ITALIA: DIRAMATA LA MASSIMA ALLERTA

