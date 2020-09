METEO – Il TIFONE HAISHEN lambisce il Giappone: EVACUATE oltre MEZZO MILIONE di persone, CENTINAIA di voli CANCELLATI, i dettagli

Temporali localizzati al nord Italia

In questi minuti isolati temporali stanno interessando le regioni settentrionali a causa dell’ingresso delle prime correnti più fresche ed umide di matrice nordatlantica. Tale ingresso è favorito da una saccatura in discesa da un’ampia area depressionaria presente sulla Penisola scandinava e diretta sul Mediterraneo occidentale, che causa inevitabilmente un abbassamento del flusso atlantico verso il nostro Paese. Celle temporalesche stanno interessando in questo momento il Veneto orientale, e parte delle Alpi e Prealpi piemontesi in particolare tra torinese e biellese. Nelle prossime ore è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo con estensione del maltempo.

Qualche temporale nel pomeriggio in Sicilia, ma tutto sommato stabile al centro-sud

Tolto lo sviluppo di qualche temporale nella prima metà di questo pomeriggio in alcune aree della Sicilia e in particolar modo del catanese, le condizioni meteo sulle regioni centro-meridionali risultano attualmente decisamente migliori rispetto a quanto accade qualche centinaio di chilometri più a nord. I cieli qui appaiono infatti soleggiati o al più poco nuvolosi, con nuvolosità in aumento al sud a partire da questa sera a causa di un richiamo di correnti umide direttamente dal Nordafrica. Un quadro meteorologico più o meno simile alla giornata odierna nel suo complesso si presenterà anche domani in tali settori.

Tifone Haishen colpisce il Giappone

Avevamo già parlato nella giornata di ieri di un super tifone, per l’appunto il Tifone Haishen che puntava l’area giapponese. Nella giornata odierna tale struttura tropicale sta lambendo le coste meridionali del Giappone destando particolare preoccupazione tra le massime autorità che dunque hanno dovuto prendere le adeguate contromisure. Tra cui, stando a quanto si apprende dal sito “ansa.it” quella di evacuare oltre mezzo milione di persone e con precisione circa 530.000 tra la prefettura di Nagasaki e quella di Kagoshima. Ma i provvedimenti di emergenza non sono finiti qui, come vedremo nel prossimo paragrafo.