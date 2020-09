METEO – Il TIFONE Haishen si abbatte sul Giappone: maxi EVACUAZIONI. Potrebbe essere uno dei più violenti di sempre

Maltempo estremo nel mondo

Tempo abbastanza stabile e soleggiato su buona parte del centro e del meridione peninsulare (escluso il sud della Puglia e la Calabria ionica) mentre una perturbazione sta portando piogge e temporali anche intensi al nord, soprattutto al nord-ovest. Un autunno meteorologico che stenta a partire in alcune zone con un clima anche caldo in assenza di fenomeni. Maltempo anche estremo invece nel mondo dove continuano piogge torrenziali e disagi. Continuano le operazioni di soccorso a distanza di alcuni giorni dalle piogge alluvionali che hanno colpito il nord-est del paese e il bilancio al momento parla di 10 morti e numerosi feriti. Spostiamoci ora in Giappone dove la situazione è ancora peggiore, il paese infatti è alle prese con il tifone Haishen. Tantissime le evacuazioni e venti fortissimi che stanno flagellando soprattutto il sud-ovest del Paese.

Il tifone Haishen colpisce il Giappone

Come detto, il Giappone è alle prese con piogge alluvionali e con raffiche di vento potentissime, che hanno creato già danni ingentissimi. Come riportato da tg24.sky.it, il tifone Haishen ha già raggiunto l’isola di Okinawa con violente raffiche di vento e l’innalzamento delle acque e adesso si prepara a colpire la regione del Kyushu. Già tantissime le evacuazioni, oltre 530 mila persone hanno abbandonato le proprie abitazioni, concentrate principalmente tra la prefettura di Kagoshima e quella di Nagasaki. I venti sono arrivati a toccare punte ben superiori ai 200 km/h e nel corso delle prossime ore potrebeero ulteriormente aumentare la loro potenza. Tantissimi anche i voli aerei che sono stati cancellati mentre l’operatore ferroviario West Japan Railway ha deciso l’interruzione dei treni ad alta velocità Shinkansen tra Hiroshima e Hakata per tutta la giornata. Una situazione in continua evoluzione e che ancora per le prossime ore potrebbe essere molto grave in alcune zone del Giappone

Piogge alluvionali in Turchia

Torniamo ora in Turchia, dove come accennato ad inizio editoriale la situazione resta molto difficile. Come riportato daalertageo.org, il bilancio delle vittime delle inondazioni nella provincia turca di Giresun sul Mar Nero è salito a 10 e le squadre di soccorso stanno ancora cercando cinque persone scomparse, ha detto Suleyman Soylu ai giornalisti durante una visita nell’area del disastro. Il bilancio è tragico e molte zone risultano ancora completamente sommerse. Ad oggi, 157 persone sarebbero state salvate, di cui almeno 12 sono rimaste ferite. Ben 17 edifici sarebbero andati distrutti e oltre 300 quelli danneggiati, questo è quanto ha riferito il ​​ministro dell’Ambiente e dell’urbanizzazione Murat Kurum. TROMBA D’ARIA COLPISCE GENOVA