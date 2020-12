METEO – Il VORTICE POLARE vive un INCUBO: CRISI NERA, conseguenze INVERNALI per l’ITALIA, i dettagli

Partenza sprint dell’Inverno

Stiamo assistendo in questi giorni ad una partenza sprint della stagione invernale meteorologica che, come ogni anno, è iniziata il 1° dicembre, data fissa convenzionalmente attribuita dalla comunità scientifica. Già nella giornata di ieri infatti le condizioni meteo sono apparse pienamente invernali sullo stivale, con il maltempo che imperversava soprattutto sulle regioni centro-settentrionali e con neve fino a quote molto basse e fino in pianura.

Oggi perturbazione in risalita dal Canale di Sardegna

Mentre nella prima parte della giornata odierna andavano esaurendosi gli effetti della perturbazione che ha interessato l’Italia ieri sera, nel corso di questo pomeriggio una depressione mediterranea è risalita dal Canale di Sardegna dirigendosi verso il Mar Tirreno e portando un’ondata di maltempo che ha investito buona parte dello stivale. Piogge e acquazzoni in particolare riguardano e riguarderanno nelle prossime ore i settori centrali e parte di quelli meridionali, mentre la neve continuerà a cadere a quote piuttosto basse al nordest e fino in pianura in Emilia.

Vortice polare sotto assedio degli Anticicloni

Dopo un periodo, quello tra fine ottobre e la prima parte di novembre, in cui il vortice polare è andato ricompattandosi e rinforzandosi nella propria sede, rendendosi imperturbabile e dunque non propenso a scambi meridiani, negli ultimi giorni esso sembra letteralmente esplodere sotto l’attacco degli Anticicloni planetari, che risultano comunque molto attivi. E questo è infatti il motivo di una partenza sprint dell’inverno a partire già dal suo primo giorno. E’ solo un fuoco di paglia o è un trend che verrà confermato almeno per dicembre? Scopriamolo nel prossimo paragrafo.