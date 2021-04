METEO – Il WEEKEND SPACCA l’ITALIA in due parti, tra SOLE e MALTEMPO, ecco perché

Il maltempo si sposterà al sud in serata

Il fronte instabile che fino al tardo pomeriggio odierno ha portato maltempo con rovesci di neve a quote relativamente basse nelle zone interne dell’Italia centrale (in particolare Appennino Lazio-Abruzzese), si sta spostando verso sud e nelle prossime ore concentrerà il suo raggio d’azione soprattutto sulla Calabria, tra cosentino e crotonese. Anche qui la neve potrebbe cadere a quote collinari e localmente fin sui 500 metri. Meglio altrove.

Più sole nei prossimi giorni grazie alla nuova spinta dell’Anticiclone

Nei prossimi giorni e a partire già dalla giornata di domani giovedì 8 aprile, le correnti polari foriere di maltempo torneranno ad allontanarsi dalla nostra Penisola, favorendo un aumento del campo barico determinando da una nuova spinta dell’Anticiclone africano, i cui effetti, sul piano meteorologico saranno immediati con schiarite su buona parte dello stivale. Non così immediati saranno tuttavia gli effetti sul piano termico: le temperature si manterranno ancora al di sotto della media del periodo almeno per domani, con valori minimi tipicamente invernali.

Nel weekend un abbassamento della corrente a getto disturberà l’Alta pressione

Nel suo tentativo di risalita verso il Mediterraneo l’Alta pressione non avrà tuttavia vita facile, soprattutto nel prossimo fine settimana: stando infatti a ciò che prospettano i principali centri di calcolo, nel weekend la corrente a getto tenderà ad abbassarsi verso il Mediterraneo centro-occidentale, provocando un peggioramento delle condizioni meteo che riguarderà le regioni settentrionali e possibilmente anche parte di quelle centrali, come la Toscana e le Marche.