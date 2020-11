METEO IMMACOLATA 2020 – Rischio MALTEMPO e NEVE abbondante in montagna, ecco i dettagli

Al via l’inverno meteorologico

Meteo Immacolata 2020 – Con l’avvio del mese di dicembre, inizierà ufficialmente anche la stagione meteo invernale. Stando agli ultimi aggiornamenti modellistici, la stagione fredda potrebbe inizierà decisamente forte, con freddo e neve in ingresso anche su parte dell’Italia. L’anticiclone delle Azzorre, infatti, si manterrà defilato sul vicino Atlantico, favorendo l’ingresso sul Mediterraneo centrale di correnti più fredde dal nord Europa. Un primo impulso artico raggiungerà l’Italia tra il 2 ed il 3 dicembre, quando un nucleo instabile in discesa dalla Scandinavia, richiamerà correnti fredde dall’Est Europa verso il Mediterraneo centrale dando il via ad una fase invernale. Ma che tempo ci attende per l’Immacolata? Analizziamo una possibile tendenza meteo nel prossimo paragrafo.

Meteo Immacolata 2020 a rischio maltempo

L’affondo freddo previsto per l’avvio del mese di dicembre potrebbe essere solo il primo di una lunga fase perturbata. Gli indici teleconnettivi che influenzano le sorti meteorologiche europee, AO e NAO, sono visti in deciso calo nei prossimi giorni con l’anticiclone delle Azzorre che si manterrà a largo dell’Oceano Atlantico. Una vasta saccatura nord atlantica scivolerà verso l’Europa sudoccidentale, determinando la genesi di una profonda ciclogenesi sul Mediterraneo centro-occidentale tra il 6 ed il 7 dicembre. Una fase d’intenso maltempo raggiungerà in tal caso l’Italia, con piogge e temporali anche intensi che potrebbero caratterizzare anche la giornata dell’Immacolata; infatti non solo il run deterministico, ma anche l’Ensamble di ECMWF confermerebbe una giornata decisamente instabile sull’Italia con neve abbondante fino a quote medie dell’Appennino.

Arriva la neve a bassa quota

Come anticipato, con l’avvio del mese di dicembre l’Italia potrebbe vivere un periodo decisamente più invernale dal punto di vista meteorologico. Oltre al maltempo ed al calo delle temperature, tornerà anche la neve ad imbiancare non solo i settori montuosi, ma localmente anche quelli di bassa quota. In particolare tra la fine della giornata di martedì e quella di mercoledì, i fiocchi potranno spingersi fino le quote basso collinari del Piemonte, dell’Emilia e dell’entroterra ligure. A seguire, tra il 3 ed il 4 dicembre, sarà il turno dell’Umbria, zone interne della Toscana, Marche ed Abruzzo. Per la neve in pianura bisognerà ancora attendere maggiori dettagli nei prossimi giorni, anche se non sono escluse sorprese dato il periodo freddo alle porte.