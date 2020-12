METEO – DICEMBRE SPRINT, con FREDDO e NEVE possibili fino alla FESTA dell’IMMACOLATA

Ai nastri di partenza un’importante perturbazione, la situazione meteo sull’Italia

Buongiorno a tutti e ben trovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il mese di Novembre si conclude con un’ultima decade molto dinamica specialmente sulle regioni meridionali, dove non sono mancati disagi e allagamenti a causa delle piogge alluvionali. Al momento questo inizio di Dicembre, promette un periodo d’esordio molto dinamico e freddo: in queste ore l’Italia è avvolta dalla nuvolosità specialmente sulle regioni settentrionali e su quelle del centro Italia. Sulle Isole Maggiori il tempo risulta prevalentemente stabile e sereno, come sul Molise e sulla Puglia. Nelle prossime ore si formerà un minimo depressionario di fronte alla Liguria che sarà foriero di maltempo al nord-ovest. Non mancheranno le nevicate a bassa quota, anche copiose specialmente su basso Piemonte ed Emilia. Vediamo perché!

In arrivo la neve in pianura al nord, ecco quali saranno le zone interessate

Poderoso calo termico in arrivo, grazie al contributo del nocciolo d’aria fredda in transito con temperature fino a -30°C a 500 hPa. Il freddo farà ingresso dalla porta del Rodano e nelle ore notturne abbraccerà gran parte delle regioni settentrionali. Le nevicate risulteranno copiose tra Appennino Tosco-Emiliano, settori pedemontani della Liguria, Lombardia e Piemonte, anche a quote pianeggianti. Anche al nord-est non mancheranno nevicate specialmente nel corso della giornata di Mercoledì su Veneto, Trentino Alto Adige e parte del Friuli. Questo peggioramento sarà il primo di una notevole serie che caratterizzerà questo inizio di Dicembre.

Lobo del Vortice Polare in collasso sull’Italia, freddo e neve per il prossimo weekend?

Dalle ultime emissioni dei modelli matematici il freddo potrebbe prolungarsi per gran parte della prima decade di Dicembre. Il Vortice Polare sarà disturbato sul comparto Europeo, manifestando un affondo depressionario molto vasto e possente. L’aria artico marittima in corrispondenza dell’Islanda farà da padrona sul bacino Mediterraneo apportando nuovamente nevicate al nord Italia e sull’Appennino centro-meridionale. Attenzione dunque a questa circolazione, in quanto potrebbe prolungarsi fino alla festività dell’Immacolata. Il mese di Dicembre nel complesso potrebbe risultare molto più “proficuo” dal punto di vista precipitativo, a causa di una dinamicità maggiore delle figure bariche sul comparto Europeo.