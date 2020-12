METEO IMMACOLATA: MALTEMPO su tutta ITALIA con piogge, nevicate e locali nubifragi, i dettagli

Meteo Inverno, stagione partita a gonfie vele

Dal primo di dicembre la stagione invernale secondo il calendario meteorologico ha preso piede in Italia, sono tornate le piogge dopo una lunga assenza e persino la neve fino in pianura Padana. Neve che risulta piuttosto abbondante sulle Alpi con spessori localmente fino a 2 metri alla quota di 1500-2000 metri. Tuttora procede la lunga fase di maltempo e clima freddo dall’inizio del mese di Dicembre con una serie di perturbazioni in transito sul nostro Paese, tutte di matrice polare-marittima e quindi con associate correnti fredde specialmente per le regioni settentrionali.

Previsioni meteo Immacolata 2020

Maltempo in arrivo nelle prossime 24-48 ore con piogge a tratti anche molto forti e locali nubifragi specialmente sulle regioni nord-orientali già duramente colpite dal maltempo nelle ultime ore e sulle regioni tirreniche. Prevista ancora neve sulle Alpi e fino a quote basse con accumuli abbondanti sul Triveneto. Pericolo valanghe. Neve in arrivo anche in Appennino alle quote medio-alte con accumuli localmente fino e oltre i 50 centimetri. La festa dell’Immacolata trascorrerà pertanto all’insegna del maltempo su tutta Italia.

Il maltempo la fa da padrona per la prima metà di Dicembre

Tra la giornata di oggi e quella di domani soprattutto avremo nuove precipitazioni in arrivo su tutto lo stivale con fenomeni localmente di forte intensità durante la giornata dell’Immacolata. Perturbazioni di matrice polare-marittima a ripetizione, la prima di una lunga serie ad inizio mese, tutta la settimana in corso procederà ancora con il maltempo e possibili conseguenze alluvionali su diverse regioni del Paese specialmente quelle tirreniche e quelle di nord-est. Pericolo marcato anche per le valanghe con le nevicate copiose e spessori fino a 2 metri sulle Alpi orientali.