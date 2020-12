METEO IMMACOLATA – Periodo più freddo e nevoso in vista, tutti i dettagli nella TENDENZA

Inverno sprint con freddo e neve in azione al nord

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Tra stanotte e stamattina ha fatto incursione la seconda perturbazione del mese di Dicembre che ha apportato freddo e neve specie sulle regioni del nord Italia. Complice l’aria di origine polare-ibrida, in queste ore sono in atto precipitazioni su gran parte del nord-ovest, tra Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria. L’area depressionaria spinge dai quadranti settentrionali d’Europa con un minimo depressionario che si aggira intorno ai 970 hPa. Le nevicate in queste ore sono state protagoniste su moltissime località d’Italia, vediamo insieme quali sono state!

Neve in diretta in Italia, le zone più interessate

Come già anticipato, moltissime sono state le località del settentrione ad essere interessate dalla neve. Cuneo insieme all’entroterra collinare sono state ricoperte da una leggera patina di neve; anche a Torino e nella provincia di Alessandria si sono visti molti fiocchi stamattina e si sono imbiancati i tetti delle abitazioni. Neve su Milano nelle zone periferiche e all’aeroporto di Malpensa, come a Lecco, Verbania, Novara, Como e Vercelli. Neve anche sulle Alpi centrali a Livigno e sull’Appennino Ligure al di sopra dei 400 metri di quota. Nelle prossime ore la situazione continuerà a peggiorare, con ulteriori precipitazioni attese specie al nord-est dove la situazione risulterà critica nella giornata di domani. Non si escludono insieme ad un massiccio allertamento delle aree pedemontane, possibili smottamenti ed esondazioni dei corsi d’acqua a causa di piogge insistenti e molto intense. Entriamo nel dettaglio e vediamo quale sarà l’evoluzione del weekend fino al Ponte dell’Immacolata!

Weekend perturbato fino all’Immacolata, arrivano conferme

La depressione si andrà ad inoltrare sulla Francia interessando in pieno la penisola italiana. In intensificazione i venti di scirocco specie fra stasera e domani sulle coste tirreniche, dove sono attese punte fino a 90 km/h di raffica massima. Le piogge risulteranno copiose tra Trentino, Friuli e Veneto, con accumuli pluviometrici molto elevati e nevicate abbondanti sulle Alpi Bellunesi e sulle Alpi Carniche. L’area depressionaria verrà alimentata in seguito da più impulsi d’aria atlantica, che dovrebbe garantire un ulteriore peggioramento nella notte fra lunedì 7 e martedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione. In questa situazione barica, non si prevedono nel lungo termine possibili rimonte anticicloniche. Questo corrisponderebbe anche alle ipotesi date nelle proiezioni mensili di dicembre, che prevedevano un periodo molto dinamico.