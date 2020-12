METEO – Ponte dell’IMMACOLATA FREDDO e PERTURBATO? Ecco gli ultimi aggiornamenti dei MODELLI

Situazione meteo attuale, reduci dal freddo sul nord Italia

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’Italia ha vissuto nelle ultime ore condizioni di tempo ampiamente perturbato grazie all’arrivo della prima perturbazione del mese. L’aria fredda ha permesso nevicate a quote medio-basse con un coinvolgimento piuttosto omogeneo del centro-nord. La situazione attuale prevede molta nuvolosità sulle regioni meridionali dove sta piovendo in maniera anche intensa specie fra Sicilia, Calabria e settori peninsulari meridionali (più variabilità sulla Puglia). Sulle settentrionali, specie sulla Pianura Padana è presente un tappeto di nubi basse che sta trattenendo l’aria fredda nei bassi strati, complice delle nuove nevicate che arriveranno nella notte, specie fra Piemonte e Lombardia. Qui gli episodi di neve al piano non sono mancati. Vediamo come si è svolta la situazione nelle ultime 24 ore!

Dove è nevicato nelle ultime ore

Nella giornata di ieri grazie all’intenso ingresso di aria fredda dalla porta del Rodano, si è formato un minimo depressionario Tirrenico che ha permesso alla neve di fare ritorno a quote pianeggianti. La neve ha abbracciato gran parte delle regioni settentrionali: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto sono state sotto intense nevicate anche con accumulo specialmente al di fuori dei centri urbani. Si sono imbiancate molte città come Torino, Milano, Modena, Piacenza, Reggio Emilia e Padova. Neve anche in Appennino anche a quote basso montane. Non mancheranno come specificato precedentemente, episodi nevosi nella prossima nottata, quando arriverà un secondo impulso d’aria polare-ibrida che permetterà il ritorno del maltempo sul nostro territorio. Questa circolazione depressionaria potrebbe non lasciarci a lungo ed instaurarsi sul bacino Mediterraneo fino al Ponte dell’Immacolata!

Weekend e Immacolata con freddo in vista; ecco le previsioni

Come già detto in precedenza da domani il tempo tornerà ad essere perturbato sull’Italia. La vasta circolazione depressionaria richiamerà ventilazione di scirocco sui settori Tirrenici e neve copiosa sul nord-ovest, specialmente sui settori basso collinari. Attenzione fra Liguria, Piemonte e Lombardia dove sono attesi accumuli di neve oltre al mezzo metro. Successivamente come previsto a più riprese dai modelli matematici, quest’area depressionaria si andrà ad incastrare sul bacino mediterraneo alimentata da più impulsi di natura nord-atlantica. In questa situazione il maltempo si prolungherebbe anche nel corso della prossima settimana, fin’oltre il ponte dell’Immacolata. Da questo quadro atmosferico, non sembrano profilarsi per il futuro riprese anticicloniche grazie a questa forte attività del flusso atlantico in notevole spolvero. In generale questo schema era stato inquadrato nelle ultime proeizioni mensili che prevedevano un mese di dicembre nella prima parte molto dinamico.