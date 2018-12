METEO IMMACOLATA: possibile peggioramento per l’8 dicembre, più freddo

Immacolata con tempo in peggioramento e temperature in diminuzione

Quest’anno il giorno 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, cadrà di Sabato e dunque non vi sarà nessun ponte da sfruttare. Si darà comunque il via come sempre al periodo delle festività natalizie con una serie di eventi in tutte le città come l’accensione di luminarie e alberi di natale. Diverse località sciistiche hanno già aperto ed entro l’8 dicembre altre si aggiungeranno. La settimana in arrivo non sarà però molto propizia per la neve in quanto avremo poche precipitazioni ed inoltre l’aumento delle temperature in quota darà filo da torcere anche a quella artificiale. Seppur con qualche differenza i principali modelli mostrano un peggioramento meteo tra Sabato 8 e Domenica 9 dicembre. Un fronte freddo da nord potrebbe portare un peggioramento con piogge e temporali prima al Nord-Est e poi al Centro-Sud, specie lungo i versanti Adriatici. Temperature in calo con possibilità in questo caso di neve anche a quote medie o localmente basse su Alpi e Appennini. Seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione meteo per il weekend dell’Immacolata.