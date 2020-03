METEO – imminente CROLLO delle TEMPERATURE e FORTI VENTI su tutte le Regioni, i dettagli

Meteo Invernale: temperature in forte calo nei prossimi giorni

Meteo – freddo in arrivo nelle prossime ore sull’Italia, per l’ingresso di masse d’aria artico-continentale, quindi pellicolare e molto fredda nei bassi strati; arriverà la neve a bassissima quota, con temperature in sensibile crollo rispetto ai valori registrati negli ultimi giorni. Le prime Regioni a risentire degli effetti dell’aria fredda saranno quelle del medio-alto Adriatico e del Nord Italia dove nella giornata di Lunedì i valori diurni si manterranno al di sotto dei +10°C. Successivamente, l’ingresso di un vortice d’aria gelido nella giornata di Martedì, favorirà l’estensione dell’aria fredda a tutte le Regioni. In questa fase invernale, le temperature risulteranno inferiori alle medie del periodo anche di 9-12°C; alle quote alto collinari difficilmente supereranno gli 0°C durante il giorno.

Forti venti di Bora e Grecale accentueranno la sensazione di freddo

Meteo – Il brusco calo delle temperature sarà ancor più avvertibile a causa del rinforzo della ventilazione su tutta l’Italia; venti di Bora e Grecale spazzeranno le Regioni Peninsulari già nel corso della prossima notte, quando le raffiche potranno toccare gli 80-90 Km/h sui settori appenninici. Ventilazione attesa sostenuta fino alla giornata di Giovedì, quando la risalita di una ciclogenesi sul mar Ionio determinerà la rotazione delle correnti dai quadranti meridionali al Sud e Sicilia, mentre si manterranno da Nord sulle Regioni centro-settentrionali.

Tornano le gelate notturne anche in pianura

Meteo invernale nei prossimi giorni, con ritorno anche delle gelate in pianura. Tra Martedì e Mercoledì, infatti, si potranno registrare valori notturni anche di poco inferiori lo zero, con estese gelate in Val Padana, Umbria e zone interne di Lazio e Toscana. Quella attuale, risulterà, probabilmente, l’ondata fredda più intensa degli ultimi 4 mesi, dopo un inverno decisamente mite.