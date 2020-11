METEO – Imminente fase di MALTEMPO, possibili CRITICITA’ sulle Isole Maggiori

La situazione sinottica, con l’alta pressione in arretramento

Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’Italia si sta preparando ad un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, grazie all’arrivo di una possente perturbazione che si avvicinerà dal basso Mediterraneo. Al momento i cieli si presentano sereni o nuvolosi, specialmente sulle regioni del settentrione a ridosso delle zone pianeggianti. Sui settori peninsulari del sud Italia splende il sole, in un contesto di stabilità che verrà letteralmente stravolto nelle prossime 24 ore. I valori di pressione al suolo sono calati parecchio e sull’Italia si trovano tra i 1020 e i 1023 hPa; massimi ad est sui paesi dei Balcani fino a 1026 hPa. L’area di bassa pressione si trova ormai a sud della Spagna con un minimo di 1005 hPa, garantendo maltempo sull’Europa occidentale. Questa depressione si avvicinerà sempre di più verso est, richiamando aria instabile dai quadranti meridionali e precipitazioni annesse. Vediamo cosa accadrà!

Prime piogge nella giornata odierna, ecco dove

Le prime piogge sono in atto al momento sulle coste orientali della Sardegna con fenomeni localmente moderati. Questi nel pomeriggio potranno impattare sulle coste Tirreniche di Toscana e Lazio, con accumuli di pioggia esigui. Precipitazioni anche sulla Liguria e sul Genovese, che in ogni caso non daranno adito a criticità. Attenzione invece alla Sardegna che nelle prossime 48 ore sarà bersagliata da continue precipitazioni. A tal proposito il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha emanato l’allerta massima vigente per queste ore. Domani il maltempo si aggraverà con precipitazioni temporalesche tra Sardegna, Sicilia e Calabria, con accumuli molto ingenti. Vediamo l’approfondimento!

Weekend molto perturbato, attenzione alle Isole Maggiori

Il vortice di bassa pressione si avvicinerà sempre di più verso la nostra nazione. Complice il mix di aria mite e fresca di origine atlantica si formeranno questi intensi temporali e nubifragi che imperverseranno soprattutto sulla Sardegna. Alcuni modelli prevedono accumuli fino a 150-200 millimetri. Dal pomeriggio di Sabato, i fenomeni si manifesteranno anche sulla Sicilia, complice la ventilazione meridionale. In serata poi le piogge si manifesteranno su tutto il centro-sud, in quanto il minimo si troverà ormai a ridosso della Sardegna. Sulle regioni settentrionali le precipitazioni saranno molto più esigue ed il mese di Novembre chiuderà con una pluviometria piuttosto sotto-media.