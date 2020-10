METEO – Imminente PEGGIORAMENTO sull’ITALIA, MALTEMPO a due passi

Tempo in peggioramento

A breve l’Italia sarà investita da aria sempre più fredda a causa dell’arrivo di una perturbazione in transito dalle regioni europee settentrionali. La saccatura d’aria fredda attualmente situata a cavallo fra Francia e Germania si sposterà verso i settori più meridionali dell’Europa apportando maltempo diffuso. Se nella giornata di ieri al nord Italia il tempo si è mantenuto stabile nel complesso, ad oggi avremo un primo calo delle temperature ed un graduale aumento delle precipitazioni sulle regioni del nord Italia. Stanotte poi, si avrà il vero e proprio peggioramento con la formazione di un insidioso minimo depressionario tra il sud della Francia ed il golfo Ligure che si approfondirà gradualmente e richiamerà aria più fredda ed instabile sullo stivale. Osserviamo gli step di questo importante peggioramento meteo!

SABATO PRIME AVVISAGLIE DI INSTABILITÀ’, POI RUBINETTI APERTI PER DOMENICA

Nel corso della giornata di Sabato 10 Ottobre, il maltempo si impossesserà dei settori di confine, con le prime piogge sparse sull’arco Alpino; contestualmente i corpi nuvolosi si faranno sempre più compatti sulle regioni settentrionali con velature diffuse su tutt’Italia. In serata le nubi si faranno più compatte sulle regioni settentrionali, dove avremo un calo via via più incisivo delle temperature in quota. Nelle ore notturne si manifesterà il passaggio del fronte perturbato, con piogge intense anche a carattere di nubifragio su Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le precipitazioni imperverseranno fino alla mattinata per poi concentrarsi sull’estremo nord est nella giornata di Domenica, dove non si escludono disagi a causa degli ingenti quantitativi di pioggia attesi. Sulle Alpi orientali sarà possibile il ritorno della neve in montagna.

TORNA LA NEVE, ECCO I SETTORI INTERESSATI

Domenica 11 Ottobre sarà la giornata che decreterà il definitivo ingresso dell’aria fredda sull’Italia. Sul settentrione le termiche alla quota isobarica di 850 hPa (1500 metri circa di quota) si avvicineranno a valori tra gli 0°C ed i +20°C nelle ultime ore della giornata. Di conseguenza la quota neve potrà calare fin sui 1200 metri circa specie tra Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia dove sono attese le precipitazioni più abbondanti. In seguito il passaggio della saccatura in quota si approfondirà sulle regioni centrali, con annesso calo termico e precipitazioni. Tra Domenica e Lunedì il maltempo abbraccerà anche il resto dell’Italia, grazie al transito del minimo depressionario verso il Tirreno centrale.