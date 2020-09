METEO – IMPENNATA delle TEMPERATURE in arrivo in Italia, ecco dove e quando

Torna il sole grazie all’anticiclone, temperature in aumento in Italia

Come anticipato nei precedenti editoriali le condizioni meteo sono tornate più stabili in Italia già nella giornata di ieri. Anche oggi, Mercoledì 30 settembre, pur non interessandoci direttamente l’anticiclone riuscirà a portare una giornata prevalentemente asciutto su gran parte della Penisola. Previsto un ulteriore aumento delle temperature su valori che saranno comunque in linea con le medie del periodo. Aumento avvertito soprattutto nei valori massimi ed in particolare al Centro-Nord grazie anche al maggior soleggiamento. Settembre si con conclude così con diversi giorni freddi e perturbati ma il bilancio complessivo è comunque per un mese nettamente sopra media. Ottobre vedrò presto un peggioramento meteo ma attenzione perché per alcuni giorni l’Italia risulterà spaccata in due sotto il profilo delle temperature.

Meteo weekend: torna il maltempo con temporali e nubifragi anche intensi

Il modello americano GFS conferma con l’ultima emissione un inizio mese dai tratti spiccatamente autunnali. Entro il fine settimana un vortice freddo proveniente dal nord Atlantico si porterà infatti sull’Europa occidentale interessando anche l’Italia. Sarebbero soprattutto le regioni del Nord e quelle del medio-alto versante tirrenico a vedere le condizioni meteo più avverse con piogge e temporali localmente anche a carattere di nubifragio. Primi giorni di ottobre da pieno autunno dunque sia sotto il profilo delle precipitazioni che sotto quello delle temperature. Occorre però fare una precisazione soprattutto per quanto riguarda le temperature. La posizione dell’affondo perturbato dovrebbe infatti portare un’iniziale risalita di aria molto calda che dovrebbe investire il Sud portando qualche giorno con temperature decisamente sopra media.

Impennata delle temperature al Sud, Italia divisa in due

Fino a domani le temperature sulla nostra Penisola resteranno intorno alle medie del periodo un po’ ovunque. Venerdì inizierà invece una risalita di aria calda dai quadranti sud-occidentali che dovrebbe interessare il Centro-Sud portando valori anche di 4-6 gradi al di sopra delle medie. Con l’inizio del weekend però il vortice freddo in affondo sul Mediterraneo occidentale dovrebbe anche muoversi verso est. Nella giornata di Sabato avremo quindi un impennata delle temperature sulle regioni del Sud con anomalie positive anche di 10 gradi. Maggiormente coinvolte Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Temperature sotto media invece al Centro-Nord ed in particolare su Nord-Ovest, regioni tirreni che e Sardegna con valori anche di 4 gradi sotto le medie del periodo. Risalita di aria calda che potrebbe insistere sulle estreme regioni meridionali fino a Lunedì andando comunque progressivamente ad attenuarsi.